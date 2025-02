La tienda de ropa deportiva en la que los argentinos arrasan en Brasil

La combinación del tipo de cambio favorable y la variedad de productos genera largas filas y deja las estanterías prácticamente vacías al final del día. Qué precios se pueden encontrar

En Florianópolis, Brasil, una cadena de ropa y equipamiento deportivo se convirtió en un punto de referencia para los turistas argentinos durante las vacaciones. Decathlon, la empresa francesa con presencia en 76 países y más de 1.700 tiendas, registró una afluencia diaria de entre 4.000 y 5.000 clientes en su sucursal local. Según la directora de marketing de la compañía, Liana Kerikian, el 90% de los compradores son argentinos.





El atractivo principal de la tienda radica en la diferencia de precios con respecto a Argentina. Con el peso más fuerte frente al real brasileño, los turistas aprovechan para adquirir productos a valores considerablemente más bajos que en su país de origen. Un ejemplo es una camiseta deportiva, que en Brasil cuesta 129,99 reales, mientras que en la Argentina un modelo similar se vende a 45.000 pesos, equivalentes a 250 reales. Así lo consignó el portal Exame.





La fuerte demanda llevó a la empresa a reforzar su stock con seis entregas semanales desde el centro de distribución en São Paulo. A pesar de esto, las reposiciones diarias resultan insuficientes para cubrir el ritmo de ventas. En varias oportunidades, los clientes deben hacer largas filas para ingresar, y muchos encuentran estanterías vacías al llegar a la tienda.





Una oportunidad impulsada por la economía argentina





El peso argentino experimentó una apreciación del 50% frente al real en 2024 y generó condiciones favorables para el turismo y el consumo en Brasil. Esta revalorización invirtió la tendencia que predominó hasta principios de ese año, cuando los brasileños encontraban más conveniente viajar a Argentina.





El Índice Big Mac, elaborado por The Economist, ubicó al peso argentino como la segunda moneda más sobrevaluada del mundo, con un diferencial del 20,1% respecto del dólar. En la versión ajustada por PBI per cápita, el peso se posicionó como la moneda más sobrevalorada globalmente, con un 56,7% de sobrevaluación.



La situación cambiaria generó un cambio en los patrones de consumo de los argentinos en el exterior. En años anteriores, los productos más demandados en Decathlon eran artículos accesibles, como remeras y zapatillas. Este verano, muchos turistas optaron por bienes de mayor valor, como kayaks y tablas inflables de stand-up paddle.



El regreso de Decathlon a Argentina





Ante la fuerte demanda de sus productos por parte del público argentino, Decathlon anunció su regreso al país tras más de dos décadas de ausencia. La compañía abrirá 20 locales en Argentina antes de finales de 2026, con los dos primeros establecimientos previstos para este año en Ciudad de Buenos Aires y Zona Norte del conurbano bonaerense.



El Grupo One, liderado por Manuel Antelo, Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia, estará a cargo de la operación en Argentina. Mulliez pertenece a la familia dueña de conglomerados como Leroy Merlin y Auchan, mientras que Aguirre Saravia cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero.



El plan de expansión contempla locales en grandes centros comerciales y avenidas comerciales, con el objetivo de alcanzar todas las ciudades con más de 300.000 habitantes. En Sudamérica, Decathlon opera directamente en Brasil y Chile, mientras que en Uruguay y Paraguay trabaja en sociedad con Grupo One.



La última experiencia de la marca en Argentina fue en el año 2000, cuando inauguró una sucursal en el shopping Soleil de San Isidro. Sin embargo, el colapso económico de 2001-2002 llevó a su cierre definitivo. En esta nueva etapa, la empresa busca capitalizar la demanda de productos deportivos y consolidar su presencia en el mercado local.



Repercusiones del fenómeno en Florianópolis





El alto nivel de consumo en la tienda de Decathlon Florianópolis generó impacto en la dinámica comercial de la ciudad. En la temporada alta, los comercios minoristas y gastronómicos también registraron un crecimiento en la afluencia de turistas argentinos.



Para garantizar el abastecimiento, la empresa planificó su inventario con meses de anticipación y reforzó la logística de distribución. A pesar de estas medidas, la alta demanda superó las expectativas y provocó un fenómeno inusual en la cadena: la sucursal de Florianópolis se convirtió en la tienda de mayor facturación a nivel mundial. Así quedó reflejado en una nota de Exame.



En este contexto, muchos argentinos optan por aprovechar los precios competitivos en el exterior. Florianópolis se consolidó como un destino clave, donde el turismo de compras se suma al atractivo de sus playas y actividades recreativas.