Donald Trump anunció que le aplicará aranceles a Argentina Miércoles, 12 de febrero de 2025 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en conferencia de prensa que no habrá excepciones para Argentina en la imposición de aranceles del 25% a las exportaciones de acero y aluminio.

"Tenemos un pequeño déficit con Argentina, como con todos los países", afirmó el mandatario al justificar la medida.



Trump aclaró que la única excepción será Australia, debido a que "tenemos superávit por la compra de aviones", mientras que el resto de los países enfrentará el mismo trato. "No me importan las represalias de los países", subrayó, marcando su postura firme respecto a las barreras comerciales.



La decisión supone un golpe para la estrategia del presidente Javier Milei, ya que las exportaciones argentinas de acero y aluminio hacia Estados Unidos representan unos u$s600 millones anuales.



Según datos del INDEC, en 2024 la balanza comercial bilateral fue superavitaria para Argentina en u$s228 millones, debido principalmente a la caída del 27,9% en las importaciones desde Estados Unidos, producto de la recesión.