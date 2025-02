"En todo el mundo, Cositorto estafó por un valor de 250 millones de dólares"

Martes, 11 de febrero de 2025



Así lo aseguró un abogado penalista. El empresario sigue preso mientras avanza el juicio en su contra por estafa y asociación ilícita.



Gustavo D´Elia, abogado penalista, habló este lunes con CNN Radio sobre la decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de absolver a Leonardo Cositorto al considerar que no infringió la ley de mercado de capitales. Sin embargo, el empresario sigue preso mientras avanza el juicio en su contra por estafa y asociación ilícita.



En CNN Economía y Actualidad con Julieta Tarrés, el abogado señaló que "cuando él estaba engañando a la gente con su criptomoneda, la Comisión Nacional de Valores dice que Cositorto no estaba registrado en ese momento en la CNV y no llegó a tener ningún tipo de irregularidad porque no manejó valores en el mercado".



"Para la normativa de la CNV no cometió ningún tipo de irregularidad. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con la presunta comisión del delito por estafas reiteradas y asociación ilícita", comentó.



D´Elia explicó que "Cositorto, aparte de decir que iba a tener un movimiento en el mercado de valores, tenía el manejo de la criptomoneda Zoe Cash y otras bocas de dinero para sacar dinero a la gente a través de una rentabilidad que le daba a aquellos que invertían en Generación Zoe".



Si bien el empresario se declara inocente, el abogado sostuvo que "tiene el dinero oculto y si lo necesita lo va a ir a buscar".



Asimismo, explicó que "se lo acusó de asociación ilícita porque, dentro de los 27 imputados, el flujo de dinero era tal que entre ellos mismos robaban parte de los aportes de los damnificados".



En cuanto a la cantidad de afectados, señaló que "en Capital Federal hay 2.500 damnificados, en Goya casi 1.000 personas y en Salta más de 700 personas que hicieron la denuncia".



Por último, mencionó que, "según un informe del FBI, se estima que a nivel mundial Cositorto estafó por un valor de 250 millones de dólares".