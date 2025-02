Denuncian que Ucrania revende armas estadounidenses a cárteles mexicanos

Martes, 11 de febrero de 2025



El periodista Tucker Carlson asegura que Kiev vende el equipamiento que le suministra los Estados Unidos. "Lo sé a ciencia cierta, ¿de acuerdo?", afirmó.

El periodista estadounidense Tucker Carlson aseguró que Ucrania revende las armas suministradas por los Estados Unidos a los cárteles de la droga mexicanos.



"El hecho es que los militares ucranianos están vendiendo un gran porcentaje, hasta la mitad de las armas que les enviamos. La mitad. Y no estoy adivinando sobre esto. Lo sé a ciencia cierta, ¿de acuerdo?", afirmó.



Según afirma Carlson, Kiev vende esas armas, y muchas de ellas acaban en manos de "carteles de la droga" en la frontera con los Estados Unidos.



"Y nadie lo dice, ningún estadounidense parece ser consciente de ello. Estamos enviando estas armas a Ucrania, miles de millones de millones, cientos de miles de millones de dólares, y está siendo robado y vendido a nuestros enemigos reales", denunció el periodista.



Por su parte, Carlson contó que recientemente visitó una estación de esquí en los Alpes. "Todos los visitantes son ucranianos [...] y dejan un millón de dólares en una tarde, ¿de acuerdo? Por toda Europa se ve esto. Los más ricos son los ucranianos. Ese dinero es nuestro. Me pertenece a mí y a ti y a todos los demás contribuyentes estadounidenses. Ahí es donde va", señaló.



Previamente, la agencia Reuters reportó que Washington no puede rastrear las armas que entregó a Kiev.



Mientras, la periodista opositora ucraniana Diana Pánchenko denunció recientemente que Zelenski ahora "es más rico" que el magnate estadounidense Elon Musk. Según Pánchenko, el líder del régimen de Kiev se ha enriquecido con tramas fraudulentas, por lo que no está interesado en continuar el tránsito de gas a través de Ucrania hacia Europa.



Asimismo, Pánchenko informó que los salarios anuales de los funcionarios ucranianos son superiores al salario de Trump.



Asegura que los sueldos de algunos funcionarios del régimen de Kiev oscilan entre 500.000 y 600.000 dólares al año, mientras que el presidente estadounidense gana 400.000 dólares anuales.