Murió el padre de la cantante Nicki Nicole, Sergio Cucco: tenía 56 años

Martes, 11 de febrero de 2025

El hombre fue uno de los grandes impulsores de la carrera de la intérprete



Sergio Cucco, padre de la reconocida artista argentina Nicki Nicole, falleció a los 56 años tras enfrentar una prolongada enfermedad. Según informó el medio rosarino Radiópolis (Radio 2), el deceso ocurrió mientras la cantante se encontraba en Costa Rica, tras haber participado recientemente en el Picnic Festival Centroamérica.





De acuerdo con la información proporcionada, el velatorio ya se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en un evento íntimo reservado únicamente para familiares cercanos. Hasta el momento, no se confirmó cuándo regresará la cantante a Argentina, aunque fuentes cercanas indicaron que podría hacerlo en los próximos días para acompañar a su familia en este difícil momento.





El fallecimiento de Sergio Cucco ocurre en un momento en el que Nicki Nicole, cuyo nombre real es Nicole Denise Cucco, se encuentra inmersa en una apretada agenda de presentaciones internacionales. Tras su actuación en Costa Rica, la cantante tiene programado un concierto el próximo sábado 15 de febrero en el Pichilemu Surfestival, en Chile. Además, antes de que finalice el mes, se espera que participe en otros eventos destacados como el Cosquín Rock 2025 en Córdoba, el Festival de la Manzana en Río Negro y el festival carnavalero Nonstop the Madness en Bolivia.



A pesar de la noticia, la cantante no realizó hasta el momento declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, sus seguidores inundaron sus redes sociales con mensajes de apoyo y condolencias, mostrando su solidaridad en este momento de duelo.



Antes de ser conocido como el padre de Nicki Nicole, Sergio Cucco era un vecino muy apreciado en la ciudad de Rosario. Durante años trabajó como mecánico y taxista, pero su nombre ganó notoriedad local gracias a su lavadero de autos, conocido como "Cucco". Este negocio se convirtió en un punto de referencia en la comunidad y reflejaba el carácter trabajador y emprendedor de Sergio.



Sergio y su esposa, Liliana Villella, formaron una familia de cuatro hijos: Micaela, Kevin, Guido y Nicole, siendo esta última la menor. Desde los inicios de la carrera artística de Nicki, Sergio fue un pilar fundamental en su vida, apoyándola en su camino hacia el éxito en la industria musical.



Mientras tanto, la comunidad artística y los fanáticos de Nicki Nicole expresaron su respeto y apoyo hacia la cantante y su familia. La pérdida de un ser querido en medio de una carrera tan activa y demandante representa un desafío emocional significativo para la joven artista, quien logró consolidarse como una de las figuras más destacadas de la música urbana en Latinoamérica.



El legado de Sergio Cucco, tanto en su familia como en la ciudad de Rosario, perdurará como un ejemplo de esfuerzo y dedicación. Su memoria quedará vinculada no solo a su rol como padre de una estrella internacional, sino también a su impacto en la comunidad que lo conoció y respetó.



Corría el año 2021 y mientras las luces brillaban en el estudio de Jimmy Fallon, la joven estrella rosarina hacía historia. En el programa más visto de la televisión estadounidense, la artista dejó a todos boquiabiertos con un impactante medley que arrancó con su himno generacional, Wapo Traketero, y continuó con No Toque Mi Naik, en lo que fue el esperado debut en vivo de esta canción. Pero la presentación no solo marcó un hito por la interpretación de la cantante, sino también por la puesta en escena: por primera vez, Nicki estuvo acompañada por una formación con coros y una potente sección de vientos, elevando aún más su show.



Este momento no solo fue una vidriera al mundo para la artista, sino también una prueba de su innegable talento. Su padre, visiblemente conmovido por su ascendente carrera, no dudó en expresar entonces su orgullo: "Súper orgulloso. Lo consiguió todo sola. Siempre fue la chispa de todos, pero todo lo forjó con esfuerzo y, de un día para el otro, todo explotó. Ahora se dedica a lo que ama".



Con humildad, el padre de Nicki reveló que la familia no tenía raíces en la música, pero que siempre la apoyaron incondicionalmente: "Nos preguntó un día si la apoyábamos y salió solita. Es un descontrol esto, no se sabe cómo manejar. Pero todo lo hizo sola. Es talento puro", aseguró. Y agregó con emoción: "Nosotros mantenemos el perfil bajo, siempre cuidándola como podemos y emocionándonos cuando la vemos. Es una persona hermosa, muy sencilla, muy agradable. Yo creo que esa es su mayor virtud: el no perder la sencillez y recordar siempre de dónde salió".