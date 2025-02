Robaron a la Mona Jiménez en el Museo del Cuarteto

Martes, 11 de febrero de 2025

Un hurto registrado en Córdoba impacta a los seguidores del músico cordobés. La hija del artista exige la devolución del objeto sustraído para evitar acciones legales



Una mujer ingresó al Museo del Cuarteto en Córdoba y robó la peluca de un maniquí que rinde homenaje a Carlos "La Mona" Jiménez. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y generó una fuerte reacción en redes sociales. El video, compartido en las redes sociales por Lorena Jiménez, hija del músico, muestra el momento en que la mujer se acerca al maniquí, observa a su alrededor para asegurarse de que no haya testigos cercanos y, finalmente, sube a una tarima para tomar la cabellera. Su acción no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó, causando indignación entre los seguidores del ídolo cordobés.





Tras el robo de la peluca en el Museo del Cuarteto, Lorena Jiménez, hija de La Mona, utilizó sus redes sociales para difundir el video del hurto y lanzar una advertencia pública. En su publicación, expresó su indignación y dejó en claro que, si la responsable no devuelve la peluca antes del lunes, procederá con una denuncia penal. "Esta mujer robó. Si la conocen y devuelve todo, no se denuncia", escribió en un mensaje contundente, acompañado de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Su postura fue clara: la única manera de evitar medidas legales es que la ladrona restituya lo sustraído.





El registro de las cámaras fue clave para identificar a la responsable, ya que Lorena Jiménez afirmó que ya sabe quién es. La difusión del video en redes sociales generó una ola de indignación entre los seguidores del cantante, quienes condenaron el robo y pidieron la devolución inmediata de la peluca.





La Mona Jiménez celebró su cumpleaños número 74 en la sexta edición del Festival Bum Bum, donde reunió a 30.000 personas en el estadio Mario Alberto Kempes. El evento contó con la participación de artistas internacionales como Residente, Molotov y Pablo Lescano quienes compartieron escenario con el cuartetero.





El show incluyó un repertorio con los éxitos más emblemáticos de Jiménez, arrancando con El renegado y pasando por temas como Pero yo sé que te enamorarás y Despierta corazón, hasta llegar al tradicional Feliz cumpleaños. La jornada culminó con Adrenalina, antes de cederle el escenario a Pablo Lescano. Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con Quién se ha tomado todo el vino, donde compartió escenario Lescano (Damas Gratis), René Pérez (Residente) y miembros de Molotov. "Me van a saltar las lágrimas de amor y felicidad", expresó emocionado el ídolo cordobés.





El festival continuó con Damas Gratis, que hizo bailar a la multitud con temas como Mirá cómo está la vagancia y Quieren bajarme. Pablo Lescano se mostró eufórico y animó al público al grito de: "¡Vamos que es el cumple de La Mona!".



El festival presentó una dinámica de "escenarios mellizos", permitiendo una continuidad musical sin interrupciones. La programación abarcó géneros como el rock, la cumbia y la música electrónica, lo que atrajo a un público diverso. Además de su performance, La Mona destacó con sus cambios de vestuario coloridos y su carisma habitual. Desde Universo Jiménez informaron que la asistencia al evento alcanzó las 30.000 personas.



El cierre estuvo a cargo del DJ internacional Steve Aoki, quien subió al escenario a las 2 de la mañana con un set repleto de hits latinos y música electrónica. Su show despidió a un público que, tras varias horas de baile y celebración, se retiró del estadio Mario Alberto Kempes en una de las ediciones más memorables del festival.