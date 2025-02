Cayó miembro de una banda que robó en la casa de un empresario

Viernes, 7 de febrero de 2025



Los delincuentes, con datos erróneos, se llevaron unos dólares, poco más de 120.000 pesos y una gran cantidad de alhajas. En el auto del detenido hallaron algunas pulseritas de fantasía, que terminaron delatándolo.

Uno de los integrantes de la banda que el fin de semana ingresó a la vivienda de un empresario en la localidad de San Luis del Palmar fue detenido ayer por la Policía en su casa del barrio Pujol de la capital correntina durante una serie de allanamientos. Habían ingresado a la casa del dueño de una empresa de internet local, aprovechando que junto a su familia estaba en los corsos. Buscaban un importante botín en dólares y pesos, pero el dato era equivocado.



El hecho tuvo lugar la madrugada del sábado último por calle Itatí en la localidad de San Luis del Palmar, propiedad de Nicolás Soto, dueño de la empresa de internet Gigared, y también proveedor del sistema de cable local.



Los delincuentes llegaron con la información de que en la casa había una fuerte suma de dinero en dólares y en pesos, pero luego de revolver todo solo encontraron 130 dólares y poco más de $120.000 en efectivo. Les habrían pasado un dato falso, pero igualmente no se fueron con las manos vacías ya que en una de las habitaciones hallaron unos alhajeros de donde robaron algunos relojes y una gran cantidad de cadenitas y collares de oro y plata, además de objetos de bisutería.



Al llegar a la casa, la familia halló todo revuelto y realizaron la denuncia. A partir de allí, comenzó la investigación por parte de personal de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Unidad Regional I, que cotejó en cámaras de vigilancia de la vivienda y las inmediaciones la presencia de un auto Chevrolet Corsa gris plata, en el que circulaban cuatro sujetos. En las filmaciones se ve claramente cómo el mismo vehículo baja a tres de sus ocupantes y luego los vuelve a subir minutos más tarde, en el mismo lugar.



La Policía logró identificar a uno de los presuntos integrantes de la banda. Con luz verde de la Justicia, la colaboración de los grupos especiales PAR y GTO y efectivos de la comisaría Séptima y Décimo Quinta de la capital, se realizaron cuatro allanamientos, uno en el barrio Quinta Ferré, otro en el barrio Lomas del Mirador y dos más en el Barrio Pujol. Justamente en este último, en una de las viviendas demoraron a C. A. González, alias "El Gordo", con antecedentes criminales y quien sería el propietario y el chofer del Corsa gris que movilizó a los delincuentes.



Evidencia en el auto

Tras ser demorado en la vivienda, la Policía requisó la casa del sospechoso y no encontró el dinero que había sido denunciado por el empresario, pero un detalle delató de inmediato a González. En el vehículo los policías hallaron tirados en el piso algunas de las cadenitas robadas y que luego fueron reconocidas por la pareja del denunciante.



El sujeto no pudo explicar qué hacía estos objetos en su auto y por esto fue inmediatamente demorado y en las próximas horas sería acusado del hecho por el fiscal de investigación en turno y su aprehensión se transformaría en detención. El automóvil también fue secuestrado por orden de la Justicia, ya que es el que aparece en las filmaciones y donde se halló la evidencia clave del robo. Ahora, los investigadores trabajan para detener a los otros integrantes de la banda que ya estarían identificados. Todo lo secuestrado y el aprehendido fue puesto a disposición de la Justicia.