Coty y Nacho superaron su crisis y volvieron a apostarle al amor

Viernes, 7 de febrero de 2025

Tras su separación y un tiempo de distanciamiento, los exparticipantes de Gran Hermano decidieron darse una nueva oportunidad a su relación.



Luego de la noticia de su separación, revelada por Ángel de Brito en LAM, Coty Romero y Nacho Castañares generaron gran expectativa en sus seguidores. La ruptura había sido confirmada por la propia Coty, quien explicó que la decisión respondía a cuestiones personales y de salud mental que aún necesitaba procesar. Según los panelistas de LAM, Coty se encontraba desconsolada por la situación, y no quería hacer declaraciones al aire debido a lo difícil que le resultaba afrontar el momento.



Sin embargo, lo más reciente indica que la situación entre la ex participante de Gran Hermano 2023 y su ex pareja dio un giro. Fede Bongiorno, también panelista de LAM y compañero de Coty en Telefe, reveló en su cuenta de Twitter que ambos pudieron superar la crisis. "Charlé con ella y me contó que tuvo una crisis por un mambo personal, que pudieron hablar las cosas y ya está", aseguró Bongiorno, confirmando que, tras un tiempo de reflexión y diálogo, decidieron retomar su relación.



Además, como prueba de su reconciliación, tanto Coty como Nacho se volvieron a seguir mutuamente en redes sociales, un gesto que confirma su intención de seguir adelante juntos. A pesar de las complicaciones previas, ambos parecen estar dispuestos a apostar nuevamente por su amor y sanar las heridas que provocó la crisis.



Este regreso de la pareja sorprendió a muchos, pero demuestra que, después de un tiempo de reflexión, los dos decidieron dar una nueva oportunidad a lo que tenían, con la esperanza de que la relación se fortalezca aún más con el tiempo.