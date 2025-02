Investigan intoxicación que dejó una muerte y varios internados

Organismos provinciales de Salud Pública averiguan las causas y esperan resultados. El deceso y los casos fueron consultados en el hospital de dicha localidad. Una persona permanece internada en el Hospital Escuela derivada del interior.

El Ministerio de Salud Pública informó que intervino ante la notificación de una muerte y un número no habitual de casos de gastroenteritis en el hospital Inmaculada Concepción de Itá Ibaté. Hasta la fecha, desde la cartera sanitaria informaron que hay una persona internada en el Hospital Escuela que había sido derivada.



"El lunes 3 de febrero nos notificaron desde el hospital de la localidad de Itá Ibaté sobre casos de gastroenteritis, un número no habitual, y ante esto se realizó la investigación epidemiológica. Nuestro equipo inició una investigación y estamos esperando resultados de laboratorio. Estuvimos en contacto con los pacientes, sus familiares y trabajamos con los médicos", indicó la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.



"Hay una paciente internada en el Escuela, está en tratamiento y evolucionando bien. Hubo algunas personas internadas por deshidratación, adultos y pediátricos, a quienes se los hidrató y se les dio el alta. En total fueron 34 los atendidos entre las consultas en el hospital y domiciliarios", precisó.



A la vez, señaló que es fundamental que la población siga las recomendaciones para evitar las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). Es así que "entre las principales sugerencias debemos decir que es importante el lavado de manos cuando se manipulan los alimentos, conocer el circuito del alimento (comprobar si es seguro), tratar de elaborar nuestra propia comida y mantener la cadena de frío".



La Dirección General de Epidemiología se encuentra trabajando en conjunto con la Dirección de Bromatología en la investigación.



En este contexto, entre las principales recomendaciones para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos se encuentran:



Mantener la higiene

- Lavarse las manos antes de preparar alimentos y varias veces durante su preparación. Hacerlo también luego de cada vez que vayas al baño.



- Lavarse y desinfectar todas las superficies, utensilios y equipos usados en la preparación de alimentos.



- Proteger los alimentos y las áreas de la cocina de insectos, mascotas y de otros animales.



Separar los alimentos crudos de los cocidos

- Separar siempre los alimentos crudos de los cocidos y de los listos para consumir.



- Para manipular carnes y otros alimentos crudos, usar equipos y utensilios diferentes, como cuchillas o tablas de cortar.



- Conservar los alimentos en recipientes separados, a fin de evitar el contacto entre los crudos y los cocidos.



Cocinar completamente

- Cocinar completamente los alimentos, especialmente carnes, pollos, huevos y pescados.



- Hervir los alimentos como sopas y guisos, para asegurarse que ellos alcanzaron 70°C (se recomienda el uso de termómetros). Para carnes rojas y pollos, cuidá que no queden partes rojas en su interior.



- Recalentar completamente la comida cocinada, pues una correcta cocción mata casi todas las bacterias peligrosas.