Brenda Rojas exige que no quede impune el abuso y agresión sufrida por su madre Martes, 4 de febrero de 2025 Brenda Rojas hija de Nora, víctima de un abuso sexual, golpes e intento de ahorcamiento, expresó que su madre ya declaró ante la fiscalía de Santa Rosa y esperan novedades en las próximas horas ya que el agresor también debía declarar.

Por otra parte, relató que están juntando firmas para presentar ante el Concejo Deliberante, para que la familia del agresor sea expulsado del pueblo, ya que no son locales, pertenecen a la ciudad de Corrientes Capital: "desde que llegaron, este sujeto robó, estuvo preso, se escapó y tiene antecedente por intento de violación", expresó Brenda.



El pasado fin de semana, los vecinos de San Miguel se unieron en una marcha junto a Brenda Rojas, hija de Nora, quien fue víctima de una brutal agresión, seguida de abuso sexal y amenaza de muerte, en el barrio 25 Viviendas. La manifestación tuvo como objetivo exigir justicia por la violencia sufrida por su madre y evitar que el caso quede impune.



Brenda en diálogo con éste medio, relató que su madre, de 48 años, fue atacada de manera violenta, lo que le provocó una pérdida temporal de conciencia. La víctima se encuentra en tratamiento psicológico y actualmente está tomando medicación debido a los trastornos postraumáticos, como ataques de pánico y pesadillas. "Nunca imaginamos que ella pasaría por algo tan terrible. Fue una agresión física y psicológica tan grave que nos ha dejado a todos devastados", comentó Brenda.



El agresor, A. Amarilla, reconocido por su víctima, tiene antecedentes penales por robos y un intento de fuga mientras estaba detenido en otra ocasión. Según Brenda, el detenido no es de San Miguel, sino de Corrientes Capital, y se mudó al barrio hace unos años. Desde su llegada, se habrían producido varios hechos similares, generando preocupación en los vecinos.



"La comunidad ha sido muy solidaria con nosotros. Aunque nos hubiese gustado que más personas se sumaran a la marcha, la cantidad de asistentes fue significativa y nos sentimos acompañados", dijo Brenda, visiblemente emocionada. "Este caso no es aislado, es algo que sucede frecuentemente en nuestra localidad, y no queremos que se siga ignorando", agregó.



En cuanto a la situación judicial, Brenda expresó que su madre ya declaró ante la fiscalía de Santa Rosa y esperan novedades en las próximas horas, ya que el agresor también debía declarar. Se sabe que el detenido tiene problemas de adicción, y que los robos que cometió en el pasado estuvieron relacionados con la compra de drogas. Sin embargo, Brenda señaló que, aunque tenga problemas de adicción "eso no justifica lo que hizo".



Además, denunció que durante el ataque a su madre, el agresor le amenazó constantemente, diciéndole que si gritaba la iba a degollar con un cuchillo o denunciaba lo sucedido, la prendería fuego a su casa. "Esto no es algo aislado. Si no hubiese sido mi mamá, sería cualquier otra persona. En algún momento algo así iba a pasar, y me preocupa que se siga minimizando", añadió.



Por si fuera poco, "ese mismo día, el agresor se presentó en un comercio de la zona, donde le pidió a la hija menor de los dueños que le entregara algo", mencionando que su mamá le había dejado algo. Todo el día estuvo buscando hacer algo malo", expresó Brenda con indignación.



Los familiares de Nora y los vecinos del barrio han pedido que se le impute al agresor y que su familia sea expulsada de la localidad, ya que, según denuncian, son personas que han traído problemas a la comunidad desde su llegada. Por ese motivo están juntando firmas para que sean expulsados del pueblo ya que no son locales y vinieron desde la ciudad.



La marcha, que fue una de las muchas que se han realizado en San Miguel por la creciente preocupación por la seguridad y la justicia, también fue una muestra de solidaridad y lucha por erradicar la violencia en la zona.