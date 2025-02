Ataque sexual: "Que expulsen a esta familia que no es del pueblo" Lunes, 3 de febrero de 2025 Solicitan que sea declarada no grata en el pueblo de San Miguel. "Que no hayan más Nora en este pueblo. Yo sobreviví, pero porque soy adulta, ¿que hubiera pasado si era una niña? El detenido tiene antecedentes fue reconocido por la víctima y detenido

La mujer tiene contención médica y psicológica, pero la familia asegura que todavía "sigue aterrada" por lo sucedido.a comunidad de San Miguel volvió a marchar ante un brutal ataque sexual ocurrido días atrás contra una mujer. El agresor ya está detenido, pero a casi seis días del hecho, aún no fue imputado. La víctima participó de la movilización en la que se exigió celeridad a la Justicia. "Me sorprendió por atrás, me golpeó varias veces, me puso un cuchillo en el cuello y pensé que me iba a asesinar, pero me terminó atacando sexual", relató la mujer aún con moretones y el rostro hinchado de la feroz agresión.



Norma, de 48 años, se dirigía hacia la casa de su pareja en el barrio 25 Viviendas de la localidad de San Miguel. Eran cerca de las 22, del martes 28 de enero, cuando cruzó por un camino recientemente habilitado al paso. En la zona, plagado de yuyales, no advirtió el peligro. Un sujeto la asechaba. Si no hubiera sido ella, quizás otra pudo haber sido su víctima. La mujer fue atacada por la espalda. Primero fueron golpes y ella pudo defenderse, tomando del cabello a su agresor, pero de inmediato sufrió varios puñetazos en el rostro, que la dejaron seminconsciente. El atacante, no dudó en agredirla por todos lados, pero a la vez manosearla y aprovecharse su estado para comenzar a desnudarla.



LA PROTESTA FUE MULTITUDINARIA.



La víctima es madre de siete hijos, varios de ellos son menores. "Él me atacó, amenazándome de muerte. Me dijo que me iba a degollar. Puso su cuchillo en mi cuello y me dijo que no gritara y me quedara quieta. Me ahorcó y pese a que intenté defenderme, no pude. Pensé que me iba a matar. Cuando me desmayé, aprovechó para abusar, después recién se fue. Él tenía la intensión de matarme. "Vos gritas y te degüello", me decía mientras abusaba. Me dio muchos golpes en el rostro y en el cuerpo. Él me ultrajó mientras pasaba la gente cerca de mí y ninguno escuchó, ni vio nada", relató con la voz quebrada Norma, quien el sábado por la tarde participó de la marcha pidiendo justicia.



Y es que hasta ahora, a casi seis días de ocurrido el hecho y de haber reconocido a su agresor; este aún no fue imputado por la Justicia por el abuso sexual y generó mucha bronca en la comunidad.



Por el caso, fue detenido un sujeto de apellido Amarilla. A. alias "Pulpo", quien además de ser reconocido por la víctima, ya contaría con antecedentes penales por otros hechos delictivos. Sin embargo hasta el momento, a varios días de ocurrida el abuso sexual, la Justicia a cargo del fiscal Julio Ferreyra Salas, todavía no imputó al detenido y ya se cumplieron las 72 horas previstas para que se realice la audiencia para tomarle declaración y sea acusado o se presente el pedido de prisión preventiva. "No queremos que este caso quede impune, queremos que se haga justicia y este monstruo no salga más a la calle. Así como atacó a Norma, pudo haber sido cualquier otra chica del barrio", expresaron familiares de la mujer agredida. La comunidad sigue en alerta. Hace unos días atrás, una joven discapacitada también fue ultrajada en un paraje rural cercano.