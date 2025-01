CORRIENTES CAPITAL

"Carlos Pérez el Ex de la Fuerza Armada llevó a Loan con fines sexuales" Viernes, 31 de enero de 2025 El abogado de la familia del menor, Juan Pablo Gallego, aseguró tener la "cuasicerteza" de que el menor nunca salió de Corrientes. "Los imputados están a medio minuto de una condena", afirmó. Qué dijo sobre el paradero del menor de edad Algo no salió bien con (Carlos) Pérez para que Loan no esté. Pero la respuesta final la tiene él. Creo que la respuesta la vamos a tener rápido.



A más de siete meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, el abogado de la familia confía en que pronto habrá una resolución. Por el caso, hay siete imputados: Carlos Pérez, acusado de sustracción de menores y actualmente procesado con prisión preventiva, junto a María Victoria Caillava, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, Laudelina Peña y Walter Maciel. En palabras del letrado, están "a medio minuto de una condena".



Juan Pablo Gallego se puso al frente de la querella de María Noguera y José Peña (los padres del niño) en septiembre del año pasado. "Hubo tanto cuento, tanta cosa, que quizás recién por estas horas se está viendo el tremendo avance y vuelco de la causa. Seguimos con el objetivo de encontrar la verdad, creo que no estamos lejos", relata, en conversación con Infobae.



El primer gran interrogante: ¿Dónde está Loan? Gallego cree que jamás salió de su provincia, tras haberse "esfumado" el pasado 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio. Esta postura contrasta con las versiones iniciales que apuntaban a la posibilidad de que fuera trasladado de manera ilegal a otras provincias o incluso al exterior. "Tenemos la cuasicerteza de que no lo pudieron sacar de Corrientes, si es que en algún momento intentaron hacerlo, cosa que dudo. Nuestra sospecha, y lo vengo diciendo, gira en torno a Pérez y Caillava. No tengo dudas de que ellos son los que se lo llevaron".



Según Gallego, los siete detenidos -a quienes define como una banda lumpen- representan a los autores finales de la sustracción y el secuestro. "Jamás existió ni una pista narco ni una situación que vincule a trata de personas", expone. Sin embargo, admite que podría haberse producido un abuso sexual.



"No creo en la hipótesis de la venta porque, de hecho, hay un cruzamiento que al principio no surgió. Mientras decían que Loan se había perdido, Laudelina llamaba a Caillava preguntando cuándo volvía. Esto hace suponer que, en la cabeza de Laudelina, la desaparición era temporaria. Es algo que podía tener una connotación sexual, pero dentro de ese grupo y dentro de ese destinatario", explica el letrado.



— ¿Quién podría haber cometido ese abuso?



— Si hubo abuso, las sospechas están sobre Pérez, y en segunda instancia, sobre Ramírez. Pero lo más lógico parece la figura de que Ramírez lo entrega a Pérez y desaparece de la escena. La entrega sexual de un niño a cambio de un beneficio económico, por un rato, es algo común en Corrientes y en el Obelisco porteño. No es algo novedoso, imposible de ocurrir. Lo que ellos no podían prever era que en cinco horas aparecieran los canales de televisión o que dos días después apareciera Vera a montar la novela del siglo. De no haber bajado los medios nacionales era un hecho más de una situación posible de abuso con un final negativo y no mucho más que eso.



Bajo su visión, Loan no habría formado parte de los planes iniciales de los implicados, ya que asistió al almuerzo en la casa de su abuela de manera imprevista. "Está claro que se lo lleva Pérez y que, al momento en que Laudelina inventa lo del extravío, faltan tres personas: Pérez y Caillava, que se lo llevaron, y Ramírez, que se los entregó. Estas tres personas no están en el momento de la búsqueda, sino hasta muchas horas después", señala.



Y remarca dos hechos llamativos: Daniel "Fierrito" Ramírez se incorpora a la escena más tarde, "en un estado de agotamiento, transpiración, totalmente desaliñado", mientras que Pérez aparece varias horas después, "casualmente bañado y cambiado". Para la querella, todo apunta a que el objetivo de la banda era devolver a Loan, pero algo se habría complicado en el proceso.



"Si Loan está vivo o muerto, es una respuesta muy difícil", concluye el abogado, aunque confía en que la verdad se conocerá pronto.