Asaltaron a un primo de Patricia Bullrich y robaron 7 millones de pesos

Viernes, 31 de enero de 2025

Los ladrones ingresaron al comercio y se dirigieron al pariente de la ministra de Seguridad, quien había retirado 7 millones de pesos de un banco minutos antes.



Un primo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue asaltado por tres delincuentes armados en un café del barrio porteño de Recoleta, donde le robaron una cifra millonaria.



Fuentes oficiales confirmaron que el robo ocurrió este jueves en un bar de la avenida Pueyrredón al 1800, en el cruce con French, y tiene todas las características de una salidera bancaria.



El primo de la ministra de Seguridad, identificado como Jaime Bullrich y de 61 años, fue asaltado cuando se encontraba tomando un café luego de haber hecho un "retiro bancario por 7.000.000 de pesos, aproximadamente", explicaron las fuentes consultadas por este medio.



Los tres delincuentes, posiblemente armados, ingresaron al comercio, se dirigieron directamente al primo de Bullrich y le sustrajeron una mochila con el dinero, ampliaron.



"Fue un arrebato, no le hicieron nada", describieron el estado de salud de la víctima del robo.



Según las fuentes, los delincuentes están identificados y la Comisaría Vecinal 2A de la Policía de la Ciudad está trabajando en su búsqueda, en el marco de una causa que se instruye por el delito de "robo".



Desde la Fuerza porteña dijeron también que el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Ezequiel Daglia, se puso en contacto con el primo de la ministra.



En las últimas horas se registraron dos violentos robos con idénticas características: en el barrio porteño de Palermo, turistas sufrieron el arrebato de sus relojes de lujo. Todo ocurrió a plena luz del día, y en manos de delincuentes que contaban con el apoyo de un cómplice en moto para escapar.



Según confiaron fuentes oficiales a Infobae, el primer caso ocurrió en Gurruchaga 1885, a metros de la esquina con Nicaragua. Allí, el 22 de enero pasado por la tarde, una ciudadana estadounidense paseaba por la calle cuando la abordó un hombre que vestía una bermuda oscura, camisa blanca mangas largas, lentes y gorra.



El sospechoso le sacó el reloj Rolex que la turista que se hospedaba en el Hotel Marriott llevaba en su muñeca izquierda. El accesorio está valuado en más de 15.000 dólares.



Una vez que robó el reloj, el ladrón escapó en una moto que lo estaba esperando a unos pasos de donde ocurrió el arrebato. Era "naranja o roja", según le describió la víctima a la Policía de la Ciudad cuando hizo la denuncia.



Tres días más tarde, en el mediodía del último sábado, la escena se volvió a repetir. Esta vez el robo tuvo lugar en la calle Paraguay al 4500, en el mismo barrio de la Ciudad.



Una pareja de turistas brasileños caminaba en sentido hacia la calle Thames cuando fueron abordados por dos delincuentes. Los ladrones fueron por los relojes de ambos.



En este caso las víctimas no hicieron la denuncia policial, por lo que no se conocieron detalles oficiales respecto del crimen. El hecho se pudo reconstruir igualmente a partir de una cámara de seguridad que registró el robo, y cuyas imágenes acompañan este artículo.



Al igual que en el primer caso, los delincuentes llevaban una gorra puesta y, al menos uno de ellos, tenía puestos lentes de sol.



Después de arrastrar por el piso a la mujer, los ladrones escaparon corriendo. En el video puede verse que un hombre se acerca manejando una moto de alta cilindrada. Se trataría de un cómplice del crimen.



Hasta ahora, no hay detenidos por ninguno de los hechos. El primero de los dos es investigado por la Fiscalía Criminal y Correccional N°24 de la Ciudad, a cargo de Martín Retes.