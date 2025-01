Trump ordenó abrir un centro de detención para migrantes ilegales

Jueves, 30 de enero de 2025

”Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense”, dijo Trump durante un acto en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que más tarde firmará un decreto en el que instruirá al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional para que preparen un centro para migrantes en la base naval de Guantánamo, en territorio cubano.



”Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense”, dijo Trump durante un acto en la Casa Blanca. La prisión militar de Guantánamo estuvo reservada para presos acusados de terrorismo. En esa prisión quedan 15 detenidos. Por lo menos 780 personas de 48 países habían estado detenidas en la cárcel militar desde su creación (en 2002, poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001), de las cuales 756 fueron trasladadas a otros lugares; nueve murieron bajo custodia.



“Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en sus países a todos ellos, porque no queremos que vuelvan. Así que vamos a enviarlos a Guantánamo. Esto duplicará nuestra capacidad inmediatamente. Es duro. Las firmas nos acercan un paso más a erradicar de una vez por todas la lacra de la delincuencia migrante en nuestras comunidades”, dijo Trump.





Por Guantánamo han pasado incluso miembros del grupo terrorista Al-Qaeda, y es polémica por sus extremas condiciones de detención y las denuncias del uso de tortura. Los expresidentes Joe Biden y Barack Obama prometieron cerrarla, pero ninguno lo logró durante sus mandatos.



En septiembre pasado, The New York Times obtuvo documentos gubernamentales que muestran que la base militar de Guantánamo también se ha utilizado durante décadas para encarcelar a algunos migrantes interceptados en el mar.



El presidente norteamericano hizo el anuncio sobre Guantánamo justo antes de firmar la Ley Laken Riley, la primera legislación aprobada bajo su administración. Esa norma bipartidista dice que las personas que estén en Estados Unidos ilegalmente y que sean acusadas de robo o crímenes violentos podrían ser detenidas e incluso deportadas aun antes de ser halladas culpables.



Laken Riley, de 22 años, salió a correr en febrero de 2024 y fue asesinada por José Antonio Ibarra, un venezolano que se encontraba en el país ilegalmente. Ibarra fue declarado culpable en noviembre y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.



“Ella era un faro de calidez y amabilidad”, señaló Trump durante la ceremonia de promulgación, en la que estuvieron presentes los padres y la hermana de Riley. “Es un enorme homenaje a su hija lo que está sucediendo hoy, eso es todo lo que puedo decir. Es tan triste que tengamos que hacerlo”.



“Es una histórica ley la que estamos promulgando hoy. Va a salvar innumerables vidas”, añadió el mandatario.