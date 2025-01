El requisito para ingresar a la USA legalmente en 2025 Jueves, 30 de enero de 2025

Los ciudadanos que tengan una ciudadanía que se encuentre en el listado de países exentos no deberán tramitar la visa. Las autoridades de los Estados Unidos determinaron por medio de un acuerdo internacional que determinados turistas extranjeros podrán entrar al país sin tener visa.



El beneficio se obtiene por medio del programa de Exención de Visa, más conocido como visa Waiver Program, que tiene el objetivo de poder reducir los trámites internacionales



¿Cómo entrar a Estados Unidos sin visa legalmente en 2025?



La administración de los Estados Unidos determinó que, por medio de alianza de seguridad, que algunos solicitantes puedan entregar al país sin tener que hacer una visa tradicional.



Podrán participar del visa Waiver Program los países que cumplan con los requisitos establecidos. Las condiciones centran en la creación de leyes de inmigración, aplicación de una ley antiterrorista y un alto control de los documentos de viaje.



¿Quiénes pueden ingresar a USA sin visa?



Según determinaron las autoridades norteamericanas, cada ciudadano que quiera aplicar a este beneficio deberá cumplir determinados requisitos como:





Abonar los 21 dólares del trámite,

Ser ciudadano de un país incluido en el acuerdo,



Ser titular de un pasaporte electrónico,

Postular a la autorización de viaje ESTA (Electronic System Travel Authorization).

Quienes apliquen al programa satisfactoriamente podrán utilizar el beneficio en un periodo de 90 días de estadía y este será válido por dos años como máximo.



Los países que no necesitan visa para entrar a Estados Unidos



Quienes tengan nacionalidad de estos países ya no necesitarán del visado para ingresar a los Estados Unidos. Aunque Argentina no forme parte del programa, quienes tengan nacionalidad o pasaporte de estos países podrán aplicar.





Podrán ingresar sin visa a USA los ciudadanos de los siguientes países:









Alemania

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunei

Chile

Corea del Sur

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Israel

Irlanda

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

San Marino

Singapur

Suecia

Suiza

Taiwán