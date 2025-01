Incautaron 28 motos y repuestos de dudosa procedencia en un taller Jueves, 30 de enero de 2025

Un rastreo sobre motos ofrecidas en ventas a través de Facebook y con documentación apócrifa, habría llevado a la Policía hasta un taller en donde eran sacadas las fotos luego publicadas en la red social. Por el momento no hay detenidos.



En medio de una oleada de robos de motos en la capital correntina, la Policía incautó al menos 28 motocicletas y un centenar de repuestos de vehículos de distintas marcas, de dudosa procedencia, durante el allanamiento realizado el martes por la noche en un taller mecánico que estaba siendo investigado como presunto desarmadero.



Los investigadores intentaban esclarecer el robo de una moto y un perrito Bulldog, ocurrido la semana pasada de una vivienda en el barrio Fray José de la Quintana y un seguimiento por redes sociales los llevó hasta aquella finca, que ya estaba siendo vigilada desde hacía un tiempo. Buscan establecer si las motos y los repuestos incautados son producto de diferentes delitos cometidos en las últimas semanas en la capital correntina.



Todo se inició con la denuncia de un hombre que relató a la Policía, que desconocidos habían trepado el muro de su casa y se robaron una motocicleta Dax y un cachorrito de Bulldog.



El hecho ocurrió en jurisdicción de la comisaría Décimo Tercera, por lo que los investigadores de esa dependencia comenzaron a indagar sobre posibles sospechosos y así llegaron a un dato clave, sobre el ofrecimiento a través de redes sociales de una motocicleta similar.



El perfil pertenece a una mujer, pero las transacciones las llevan adelante sujetos, que días antes habían intentado vender otra moto ofrecida a través de Facebook, pero con documentación apócrifa, señalaron fuentes allegadas al caso.



El comprador no accedió a la transacción y alertó a las autoridades de inmediato. Todas las motocicletas son exhibidas a través de "Marketplace", siempre en el mismo muro por lo que con estas pruebas, la jueza de garantías de la primera circunscripción, María Agostina Falcione, libró una orden de "allanamiento y secuestro" en un taller ubicado por calle José Darragueira al 1300, que resultó ser el mismo sitio que aparece retratado en varias de las fotos exhibidas y en poder de la Policía.



Bajo investigación

El taller allanado se encuentra en jurisdicción de la comisaría Décimo Sexta, que coincidentemente también lo tenía bajo vigilancia investigativa por otros hechos cometidos en la zona. Las sospechas de que en ese lugar podrían desarmar o vender motocicletas robadas estaba entre las posibilidades, por lo que fueron sumados al allanamiento conjunto que comenzó en horas de la tarde del martes y terminó bien entrada la noche del mismo día.



Durante la redada, la fuerza de seguridad localizó al menos 28 motocicletas sin que los dueños de la finca acrediten propiedad alguna por ellas. Además, incautaron un centenar de horquillas, amortiguadores completos, arranques, varios cuadros, caños de escape, carenados plásticos de diferentes modelos, manubrios, tanques de combustible, varios motores armados y desarmados, entre otros elementos. Motopartes de distintas marcas y modelos de motocicletas, todas de dudosa procedencia, algunas de ellas apócrifas y que no pudieron ser acreditada su propiedad.



De hecho, la Policía logró localizar al menos en uno de los vehículos serias adulteraciones.



Sin documentación

Con esta información, la fiscal de investigaciones concretas Lucrecia Troia Quirch ordenó que sea secuestrado y sometido a pericias todas las motopartes que existían en el lugar.



La misma orden se impartió para las 28 motocicletas halladas en el lugar y que los propietarios del "taller" no justificaron la procedencia.



Es por ello que las primeras pericias arrojaron como primer resultado, que al menos una de las motocicletas presentaba serias adulteraciones en el motor, cuadro y patente.



La causa iniciada al respeto y que desembocó en el allanamiento es por "supuesto robo calificado por escalamiento capital". Si bien la moto que se estaba buscando inicialmente no fue hallada, desde la investigación consideran que posiblemente puedan esclarecer ilícitos en plena investigación, de todas las motos y los repuestos incautados.



Por el caso no hubo detenido, ya que no se halló el vehículo que se buscaba, pero se abrió una investigación paralela.