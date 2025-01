Camionero correntino protagonizó un choque en el que murieron tres personas

Jueves, 30 de enero de 2025



El siniestro fatal ocurrió en Entre Ríos. Las víctimas fallecieron al instante. El camión se dirigia hacia Goya.



Tres hombres fallecieron en un violento accidente de tránsito que ocurrió en la Ruta Nacional 12, a la altura de Entre Ríos. Las víctimas viajaban en un auto que chocó de frente contra un camión jaula. Producto de la colisión, el rodado particular quedó prácticamente irreconocible.



El episodio sucedió este martes pasado el mediodía en el kilómetro 519 de esa transitada vía del departamento de Paraná, en una curva conocida como "la del chino Cian". "Aparentemente, el auto se desvió de carril y chocó de frente contra el camión", relató el jefe de Bomberos de Voluntarios de Hasenkamp. También contó que la ruta no estaba en óptimas condiciones debido a las lluvias que azotaban en la zona.



En el Chevrolet Prisma que impactó con el camión Scania se trasladaban tres personas desde la ciudad entrerriana de La Paz hacia Paraná. Las víctimas fueron identificadas como Claudio Domingo Piccioni, de 65 años, conductor del Prisma y con domicilio en el municipio bonaerense de Moreno; Daniel Iván Sánchez, de 34, de Villaguay; y Luis Mario Marano, de 44, de José C. Paz, informó el diario local Uno.



Los fallecidos trabajaban para una empresa de control de plagas. En tanto, en el camión se trasladaban Matías Victor Hugo Aranda, de 40 años y oriundo de Goya, Corrientes; y su esposa Viviana Noemí Vázquez, que solo sufrieron heridas.