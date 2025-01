EEUU podría ofrecer una recompensa mayor que la de Bin Laden por la captura de los principales líderes talibanes Martes, 28 de enero de 2025

El secretario de Estado de Estados Unidos declaró esta posible recompensa tras asegurar que tiene información no confirmada sobre un mayor número de ciudadanos estadounidenses retenidos por los talibanes.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este sábado que su gobierno podría ofrecer una recompensa superior a la de Osama Bin Laden, ex líder de Al Qaeda, por la captura de los principales dirigentes talibanes en Afganistán.





Rubio lanzó esta declaración tras asegurar que tiene información no confirmada sobre un mayor número de ciudadanos estadounidenses retenidos por los talibanes.



“Acabo de escuchar que los talibanes tienen a más rehenes estadounidenses de lo que se había informado. Si esto es cierto, tendremos que ofrecer inmediatamente una recompensa muy grande por sus principales líderes, tal vez incluso mayor que la que ofrecimos por Bin Laden”, afirmó Rubio en sus redes sociales.





Estados Unidos ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que llevara a la captura de Bin Laden, quien fue abatido en un operativo militar en Pakistán en 2011.



Rubio sugirió que se podría superar esta cifra como parte de la respuesta estadounidense a la creciente preocupación por la seguridad de sus ciudadanos en Afganistán.



El martes pasado, tras la investidura de Donald Trump, se reveló que su predecesor, Joe Biden, alcanzó un acuerdo con las autoridades de facto afganas para la liberación de dos estadounidenses a cambio de un líder talibán.



Los ciudadanos liberados, Ryan Corbett y William Wallace McKenty, fueron entregados a las autoridades estadounidenses a cambio de Khan Mohammad, un líder talibán que cumplía cadena perpetua en una prisión de California por delitos de terrorismo y tráfico de drogas.



Sin embargo, al menos otros dos estadounidenses, identificados como George Glezmann y Mahmood Habibi, permanecen arrestados en Afganistán bajo la custodia de los talibanes.



La declaración de Rubio de aumentar las recompensas refleja la postura más agresiva del nuevo gobierno de Trump hacia los talibanes, quienes retomaron el control de Afganistán en 2021 tras la retirada de las tropas estadounidenses.



La misma llega en un momento de tensiones crecientes, luego de que la relación entre Washington y los talibanes se deteriorara por acusaciones de incumplimientos en acuerdos previos, como la protección de ciudadanos extranjeros.



Marco Rubio resaltó las “graves preocupaciones” de Estados Unidos por “las acciones coercitivas de China contra Taiwán”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, transmitió el viernes sus “graves preocupaciones” por las acciones de China en Taiwán y el Mar de China Meridional durante una llamada con su homólogo chino, Wang Yi, según informó el Departamento de Estado.



Rubio destacó el compromiso de Estados Unidos con sus aliados en la región y criticó lo que describió como acciones coercitivas por parte de China.



“El secretario subrayó el compromiso de Estados Unidos con sus aliados en la región y las serias preocupaciones planteadas por las acciones coercitivas de China contra Taiwán y en el Mar de China Meridional”, declaró en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.



Además de los temas relacionados con Taiwán y el Mar de China Meridional, la conversación incluyó discusiones sobre “otros temas de importancia bilateral, regional y global”, según el comunicado.



La llamada entre Rubio y Wang Yi se produce pocos días después de que el presidente chino, Xi Jinping, expresara al recién investido mandatario estadounidense, Donald Trump, su interés en fortalecer los lazos entre ambas naciones.



En esa conversación, Xi afirmó que los países pueden ser “socios y amigos” y señaló la disposición de China para “promover mayores avances en los vínculos binacionales desde un nuevo punto de partida”.





Sin embargo, las tensiones comerciales continúan siendo un eje central en las relaciones entre Washington y Beijing. Trump amenazó con imponer aranceles del 10% a China a partir del 1 de febrero, citando su frustración por la falta de control del gigante asiático sobre el tráfico de fentanilo, una droga sintética que, según el presidente, está inundando el mercado estadounidense.



En una entrevista emitida el jueves en Fox News, Trump describió los aranceles como una herramienta de presión económica contra China. “Tenemos un poder muy grande sobre China, y son los aranceles, y ellos no los quieren”, señaló Trump. No obstante, también expresó su preferencia por evitar su implementación: “Preferiría no tener que usarlo. Pero es un tremendo poder sobre China”.