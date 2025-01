Renunció el primer ministro de Serbia por las protestas de agricultores y universitarios

Martes, 28 de enero de 2025

Las huelgas comenzaron para exigir responsabilidades por el accidente mortal en la ciudad norteña de Novi Sad, que los críticos atribuyeron a la corrupción en el gobierno de Milos Vucevic



El primer ministro de Serbia, Milos Vucevic, anunció este martes su dimisión en medio las crecientes protestas estudiantiles contra el Gobierno a causa del mortal accidente en la estación ferroviaria de Novi Sad que dejó 15 muertos en noviembre pasado.



“Para no seguir aumentando la tensión en la sociedad, tomé esta decisión. Sin duda, estoy orgulloso de todo lo que hemos hecho. Estoy orgulloso de los ministros, del gabinete, y agradezco al presidente por el trabajo conjunto”, dijo en una declaración ante la prensa sin preguntas.



Vucevic añadió que el alcalde de Novi Sad, Milan Djuric, también presentará su renuncia hoy.



“De esta manera hemos cumplido con todas las demandas de los manifestantes más extremos”, aseguró el primer ministro dimitido, quien acusó al exterior de dirigir las protestas.



“Serbia ha quedado atrapada desde entonces (el accidente), y hemos visto abusos políticos de esa tragedia. Todo esto fue planeado de manera vil desde el extranjero, para poner en peligro a Serbia como Estado”, afirmó Vucic.





Las protestas

Los estudiantes universitarios en huelga de Serbia iniciaron el lunes un bloqueo de 24 horas en una intersección de tráfico clave en la capital, Belgrado, aumentando la presión sobre las autoridades populistas por el mortal derrumbe de una marquesina en noviembre que mató a 15 personas.





Estudiantes marchan durante un bloqueo de 24 horas liderado por estudiantes en una intersección para protestar por la muerte de 15 personas en el colapso de noviembre de la marquesina de una estación de trenes en Belgrado, Serbia, el lunes 27 de enero de 2025. (Foto AP/Darko Vojinovic)



Agricultores serbios en tractores y miles de ciudadanos se unieron al bloqueo que siguió a semanas de protestas para exigir responsabilidades por el accidente mortal en la ciudad norteña de Novi Sad, que los críticos han atribuido a la corrupción desenfrenada del gobierno.



Una campaña de manifestaciones callejeras ha supuesto el mayor desafío en años al firme control del poder del gobierno populista en Serbia.



El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro Milos Vucevic y la presidenta del Parlamento, Ana Brnabic, instó más tarde el lunes al diálogo con los estudiantes, diciendo que “necesitamos reducir las tensiones y comenzar a hablar entre nosotros”.



Una mujer levanta un guante

Una mujer levanta un guante rojo que simboliza la sangre durante un bloqueo de 24 horas liderado por estudiantes en una intersección para protestar por la muerte de 15 personas en el colapso de noviembre de la marquesina de una estación de trenes en Belgrado, Serbia, el lunes 27 de enero de 2025. (Foto AP/Darko Vojinovic)



En el pasado, los estudiantes se han negado a reunirse con Vucic, diciendo que el presidente no está autorizado por la constitución a mantener conversaciones con ellos.



“Cualquier tipo de crisis supone un grave problema para nuestra economía”, afirmó Vucic. “Una situación de esta naturaleza en la sociedad no es buena para nadie”.



Vucic ha sido acusado de limitar las libertades democráticas a pesar de haber solicitado formalmente la adhesión de Serbia a la Unión Europea. Ha acusado a los estudiantes de trabajar para potencias extranjeras no especificadas para derrocar al gobierno.



Los estudiantes descansan durante un

Los estudiantes descansan durante un bloqueo de 24 horas liderado por estudiantes en una intersección para protestar por la muerte de 15 personas en el colapso de noviembre de la marquesina de una estación de trenes en Belgrado, Serbia, el lunes 27 de enero de 2025. (Foto AP/Darko Vojinovic)



Varios incidentes han marcado las manifestaciones callejeras de las últimas semanas, incluidos conductores que embistieron a la multitud en dos ocasiones, en las que dos mujeres jóvenes resultaron heridas.



La policía de tráfico aseguró el lunes el bloqueo estudiantil para evitar incidentes similares. Los estudiantes que protestaban instalaron tiendas de campaña en el lugar de la protesta, que es una arteria clave para los viajeros de la ciudad y que conduce a la principal autopista norte-sur.



Algunos estudiantes jugaron al voleibol, otros se sentaron sobre mantas en la acera o caminaron en un día caluroso. Los estudiantes también guardaron un silencio conmemorativo de 15 minutos a las 11.52, la misma hora exacta en que se derrumbó la marquesina de una estación de tren en Novi Sad el 1 de noviembre.



Los agricultores conducen tractores agrícolas

Los agricultores conducen tractores agrícolas durante un bloqueo de 24 horas liderado por estudiantes en una intersección para protestar por la muerte de 15 personas en el colapso de noviembre de la marquesina de una estación de trenes en Belgrado, Serbia, el lunes 27 de enero de 2025. (Foto AP/Darko Vojinovic)



Muchos en Serbia creen que la enorme marquesina de hormigón se cayó debido a un trabajo de reconstrucción descuidado, fruto de la corrupción.



Los fiscales de Serbia han presentado cargos contra 13 personas, entre ellas un ministro del gobierno y varios funcionarios estatales. Sin embargo, el ex ministro de Construcción Goran Vesic ha sido puesto en libertad, lo que ha alimentado las dudas sobre la independencia de la investigación.



Estudiantes participan en un bloqueo

Estudiantes participan en un bloqueo de 24 horas en una intersección para protestar por la muerte de 15 personas en el colapso de la marquesina de una estación de trenes en noviembre en Belgrado, Serbia, el lunes 27 de enero de 2025. (Foto AP/Darko Vojinovic)



La principal estación ferroviaria de Novi Sad fue renovada dos veces en los últimos años como parte de un acuerdo de infraestructura más amplio con empresas estatales chinas.