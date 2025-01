Sheinbaum enviará reformas constitucionales el 5 de febrero, adelanta Monreal

Martes, 28 de enero de 2025

El 5 de febrero de 2024 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de veinte reformas a la Constitución de México, como parte de su denominado Plan C, y con las cuales buscaba consolidar al movimiento de la Cuarta Transformación.



Un año después, se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presente el próximo miércoles 5 de febrero un paquete de iniciativas de reformas constitucionales, esto en el marco del 108 aniversario de la promulgación de la Carta Magna, según adelantó el diputado Ricardo Monreal.



De acuerdo con el líder de Morena en la Cámara de Diputados, la presidenta de la República podría enviar de dos a tres propuestas de reforma, entre ellas la de materia electoral, que es uno de los pendientes de su antecesor.





“Hay una reforma electoral en puerta para el próximo periodo de sesiones, pero no es la integral. La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que presentará iniciativas en dos temas, dice ella en tres temas, pero yo creo que va a presentarlo en dos temas, que es la no reelección y lo puede presentar el próximo 5 de febrero. La no reelección aplicable hasta el 2030 y la de no nepotismo o contra el nepotismo de familiares hasta el cuarto grado en los cargos de elección popular”, reveló el zacatecano durante este fin de semana.



Morena debate reducir el número de legisladores plurinominales, una medida que genera divisiones internas. | X Ricardo Monreal

Estas medidas, según Monreal, forman parte de los compromisos de Sheinbaum para fortalecer la transparencia y la ética en el ejercicio público.





Reforma electoral encontrará resistencia dentro de la alianza de la 4T

Monreal también destacó que, aunque estas dos iniciativas son las principales que se esperan en el corto plazo, existe un debate dentro de Morena sobre la posibilidad de eliminar o reducir el número de legisladores plurinominales.



Actualmente, la Cámara de Diputados cuenta con 200 legisladores plurinominales, mientras que el Senado tiene 64.



Sin embargo, este tema ha generado divisiones dentro de la coalición de Morena, pues según Monreal, tanto en el Partido del Trabajo (PT) como en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han surgido voces que no respaldan esta propuesta.



“Quizá sea el tema que más nos divida como Movimiento”, afirmó, aunque aseguró que el grupo parlamentario de Morena apoyará las decisiones de la presidenta Sheinbaum.



Otro punto relevante será la discusión sobre los órganos electorales locales y los tribunales electorales estatales.



Monreal explicó que, en el proyecto original de reforma electoral, se contemplaba la eliminación de estos organismos para que sus funciones fueran asumidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus salas regionales, así como por el Instituto Nacional Electoral (INE).



La idea detrás de esta propuesta es centralizar y profesionalizar la organización de elecciones, abarcando no solo los comicios federales, sino también los locales, municipales e incluso aquellos realizados bajo sistemas de usos y costumbres en algunas regiones del país.



No obstante, Monreal aclaró que estas modificaciones no forman parte de las iniciativas que Sheinbaum planea presentar en febrero, aunque podrían ser consideradas en el futuro.



A pesar de las probables diferencias, el coordinador parlamentario enfatizó que Morena está comprometida a respaldar las propuestas de la presidenta, incluso si estas generan controversias o afectan intereses dentro del propio movimiento.



“Nosotros la vamos a respaldar, no tengan ninguna duda, aunque afecte a quien afecte”, aseguró.



El legislador también subrayó la importancia de dialogar con los aliados de la coalición para alcanzar consensos sobre las reformas más polémicas, como la eliminación de los plurinominales.



“Hay que platicar, no hay nada formal”, señaló, destacando que aún no se han presentado iniciativas concretas en este sentido.