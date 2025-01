EEUU emite alerta nivel 4 por tiroteos “frecuentes” y artefactos explosivos Martes, 28 de enero de 2025 No tocar objetos desconocidos en carreteras y evitar caminos de tierra son parte de las recomendaciones de la Embajada La Embajada y Consulados de Estados Unidos en México publicó una alerta de nivel 4 debido a la situación de violencia en Tamaulipas. De manera específica dicha alerta menciona “tiroteos cada vez más frecuentes” en Reynosa y en sus alrededores.





“El estado de Tamaulipas ha emitido una advertencia para evitar mover o tocar artefactos explosivos improvisados ​​(IED, por sus siglas en inglés), que se han encontrado en el área de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y San Fernando y sus alrededores a lo largo de caminos de tierra y secundarios", es parte del informe compartido el 27 de enero.



La publicación indica que los disparos ocurren durante la noche y las primeras horas de la mañana. Por lo anterior y de forma precautoria, los trabajadores de la administración estadounidense deben evitar viajar a Reynosa, Río Bravo y sus alrededores fuera del horario diurno.





Parte del comunicado

(Captura deParte del comunicado (Captura de pantalla)

C abe recordar que el pasado 24 de enero las autoridades de Tamaulipas informaron sobre la presencia de sustancias y materiales explosivos en cuatro municipios del estado.



Las medidas recomendadas por la embajada estadounidense son el evitar los caminos de tierra y procurar viajar en caminos pavimentados, así como no tocar objetos desconocidos que estén en las caminos carreteros o cerca de estos.



Estar atentos a los reportes de medios locales y planear viajes durante las horas de día son otras de las medidas sugeridas, al igual que mantener informados a amigos y familia sobre la situación de seguridad otra de las actividades sugeridas en el sitio web oficial de la Embajada de EEUU.



Recomendaciones de las autoridades estatales

Recomendaciones de las autoridades estatales (Facebook/ Gobierno del Estado de Tamaulipas



Alerta nivel 4

De acuerdo con la propia clasificación de EEUU sobre los viajes México, el nivel 4 es el último y en el que se recomienda no viajar. En el caso de Tamaulipas es por las actividades de delincuencia y secuestro.



Por su parte, reportes de la prensa local indican que durante las primeras horas del 26 de enero fueron registrados al menos tres enfrentamientos entre sujetos armados y agentes de seguridad, lo que incluso provocó que algunos automovilistas retornaran.



Mientras que el pasado 19 de enero las autoridades estadounidenses recomendaron a los trabajadores de dicho país buscar refugio ante la situación de violencia en Nuevo Laredo.



La presidente municipal de la entidad, Carmen Lilia Canturosas, se pronunció sobre los hechos:



“Me reportan Situación de Riesgo en diferentes puntos de la ciudad. Tomen sus precauciones, resguárdense y manténganse atentos para evitar incidentes", escribió la mandataria en sus redes sociales.