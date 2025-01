Inundaciones, refugiados y calles anegadas en Florianópolis

Viernes, 17 de enero de 2025



Desde hace 12 horas llueve torrencialmente en uno de los principales destinos turísticos de los argentinos.



Viviana Gómez llegó a este destino desde Tucumán llena de expectativas para disfrutar de sus vacaciones soñadas. Sin embargo, la ilusión rápidamente se desmoronó. Su primer día en la ciudad, conocida por sus hermosas playas, se transformó en una experiencia angustiante por el diluvio que cae desde hace horas. "La policía militar tuvo que venir a atar mi auto para que la corriente no se lo llevara. Todo pasó tan rápido que no me dio tiempo de pensar en otra cosa que no fuera buscar ayuda", relató con la voz temblorosa, mientras esperaba noticias en el centro de gestión del municipio de Santa Catarina, ubicado a metros del Teatro Governador Pedro Ivo.



El rostro de Gómez reflejaba el desconcierto y la preocupación que estaba viviendo. "Es mi primer día de vacaciones y no puedo creer lo que estamos viviendo. Todo está colapsado, no hay manera de salir ni de movernos con normalidad", agregó, mientras intentaba comunicarse con su familia para informarles sobre la situación.