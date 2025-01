Un hombre tiene tres denuncias por violencia pero sigue en libertad Jueves, 16 de enero de 2025 La colega, Felicitas Barboza, quien se desempeña en una emisora local, ayer hizo público que fue víctima de violencia de género por parte de su expareja Alejandro C. Sufrió varias situaciones agresivas hasta amenaza de prenderle fuego.

"La violencia fue escalando, siempre fue verbal, siempre fueron descalificaciones, insultos. Y termina escalando cuando empieza a ser más físico", detalló.



La denuncia pública de Felicitas rápidamente tomó relevancia, y según comentó, varias mujeres la contactaron que también fueron víctimas de Alejandro C.



Ayer, el hombre fue demorado en el marco de una causa por el robo de un automóvil, un Renault Megane 3 propiedad de otra expareja y con el que se desempeñaba como Uber. Estuvo demorado y fue liberado a las pocas horas pese a tener graves acusaciones en su contra.



En su relato la trabajadora de prensa detalló el calvario que sufrió varios meses de una escalada de agresiones que habían comenzado con simples comentarios. Ella le había dado un lugar donde quedarse por su complicada situación económica pero nunca imaginó todo lo que sufriría. El fin de semana fue el corolario de su tormento cuando fue víctima de un intento de femicidio.



"El viernes llegó a mi casa, intentó revisarme el celular y como no le di la clave me agarró del cuello y me inmovilizó. Empecé a perder el aire, grité, le pedí que me suelte, le supliqué que me suelte. Creo que tuvo miedo de que la vecina me escuche gritar y me soltó", comentó.



"En ese momento no podía reaccionar. Él me dice que la relación, o sea, ese vínculo que no era ya una relación, porque la verdad es que ya no estábamos juntos, iba a terminar cuando él decida. Entonces me dice "me voy a traer a otra tipa, me la voy a agarrar acá en su comedor porque vos sos una desgraciada". Y se va. Me dice "no se te ocurra hacer nada, de hacer boludeces, porque te voy a prender toda la casa con vos adentro, con los animales, porque me tienes repodrido". En ese momento yo no digo nada hasta el lunes que decidí hacer la denuncia, y ahí empieza a ser todavía todo peor", sostuvo Felicitas.



Asimismo contó que "me termino enterando que él tenía una relación en paralelo, en Resistencia, con otra mujer a la que le había robado el auto. El auto con el que él venía a mi casa y me decía que lo estaba pagando, que lo había comprado y había vendido mi moto para comprarse ese auto, que estaba pagando todavía el auto, era mentira. Él vendió mi moto, desconozco qué hizo con esa plata y el auto era de otra chica a la que él no se lo estaba queriendo devolver y la chica lo había denunciado por ese robo".



"La chica se comunica conmigo desesperada, me cuenta que también había sufrido episodios de violencia, por miedo ella no había denunciado, pero al ver toda la situación se asusta porque el tipo le escribe para pedirle los papeles. Él estaba queriendo, según nosotros pudimos deducir, fugarse con su auto a Córdoba. Y ahí es que la policía del Chaco empieza a moverse para tratar de localizarlo. Ella hace que él vaya a su casa a buscar los supuestos papeles del auto y ahí es que lo agarran", describió. "A él lo detienen no por la denuncia que yo le hago, sino por el robo del vehículo", afirmó.



"Mi denuncia se hizo viral, estuvo en todos lados, me escribió muchísima gente, logré hablar con una expareja de hace dos años atrás, que me cuenta que ella también lo denunció por violencia de género hace dos años, yo de hecho no tenía esa información. Él hace dos años estaba en Resistencia y esta pareja con la que él convivió también lo denunció por violencia. Así que ya son tres las denuncias por violencia de género que tiene esta persona", confirmó Felicitas.



"Anoche me enviaron un video que él subió, mezclando todas las situaciones porque él no queda detenido por mí, sino por la causa de robo. En el video me difama, dice que yo había hecho esta denuncia por resentida cuando yo tengo los mensajes donde él me dice que me había estrangulado porque yo preguntaba boludeces, porque me ponía pelotuda, es lo que siempre me decía cuando yo le cuestionaba algo, él siempre me decía "vos me ponés histérico, me ponés pelotudo y yo me pongo así porque vos me provocás". Tengo los mensajes, tengo las fotos de cómo me quedó la pierna porque al tratar de inmovilizarme evidentemente me quedaron esas marcas. Si bien en el cuello no me quedaron secuelas, tengo un dolor muscular de todo un lado de la cara y a partir de ese día tengo mensajes de él donde él mismo me reconoce que me tiraba con cosas", expresó.



"No quiero que le pase a otra mujer", dijo Felicitas sobre lo que la motivó a denunciar pese a tener miedo "porque él conoce donde vivo. Tiene una perimetral pero está libre", cerró.