Se llevaron 120 pares de zapatos y las pérdidas son de $4.500.000

Lunes, 13 de enero de 2025

Piden la solidaridad de la comunidad para dar con lo robado. Ofrecen recompensa para quien acerque la mercadería robada al local.

Denunciaron un robo en una zapatería ubicada en pleno centro de Corrientes. Se llevaron 120 pares de zapatos de un local ubicado por calle Rioja y las pérdidas rondan en $4.500.000, según confirmaron a ellitoral.com.ar. Ofrecen recompensa para quien acerque la mercadería robada al local.



"En la madrugada forzaron la puerta. Intentó primero uno y después la llegó la segunda persona. Evidentemente, ya venían preparados porque vinieron con bolsas de consorcio para llevar la mercadería y ya sabían cómo la iban a llevar porque sacaron de las cajas, llevaron solamente los zapatos primero", indicó Glenda, la dueña del local Consentidas.



Según mencionó, se robaron en total $4.500.000, ya que son zapatos únicos de marcas que rondan entre los $70 mil cada par. "Los modelos son muy particulares, así que esperamos recuperar algo de la mercadería", comentó.



El hecho ocurrió cuando la Policía realizaba patrullaje en la zona céntrica e identificó a los sospechosos saliendo del local con bolsas. "Actuaron de oficio y empezó la persecución. En el medio de la persecución fueron tirando las bolsas", señaló Glenda.



Recupero de la Policía de Corrientes



Cabe destacar que la Policía de Corrientes confirmó que recuperaron perfumes y una motocicleta este lunes.



"Efectivos policiales fueron alertados de que por calle La Rioja, al N.º 1000, dos personas desconocidas a bordo de una motocicleta habían ingresado a un local comercial", señaló la Policía de Corrientes. Los sospechosos arrojaron al momento del hurto 10 perfumes marca Haya en la vía pública.



Además, lograron dar con una motocicleta marca Honda que hasta el momento no fue denunciada como robada, pero se puede confirmar que es un vehículo nuevo.



"La verdad, se recuperó la nada misma, porque 10 perfumes comparados a 120 pares es nada. No se recuperó casi nada", destacó la propietaria.



Piden solidaridad y ofrecen recompensa



"Creemos que los delincuentes no deben tener los zapatos, sino que deben estar en la ciudad, alguien se los habrá quedado. Por eso pedimos la solidaridad", indicó Glenda.



"Si alguien sabe de las bolsas de consorcio negras con los pares de zapatos que venía adentro, ofrecemos una recompensa de 300 mil pesos para las que quieran acercar en el local las bolsas de zapatos", señaló.