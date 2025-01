Misiones: tres soldados fueron detenidos por un robo millonario

Martes, 7 de enero de 2025

Son integrantes activos del Ejército Argentino. Simularon un allanamiento, amenazaron a la víctima y se llevaron el dinero. El cuarto apresado también fue militar.

Al menos cuatro delincuentes irrumpieron este lunes por la madrugada en la vivienda de una mujer en la localidad misionera de Apóstoles, la encañonaron y le sustrajeron 8 millones de pesos y 10.000 reales. Horas después, detuvieron a los sospechosos. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que tres son integrantes activos del Ejército Argentino y el cuarto había sido dado de baja de esa Fuerza tiempo atrás.



Los cuatro sospechosos, de entre 23 y 26 años, se encuentran detenidos en la comisaría Segunda de Apóstoles, bajo disposición del Juzgado de Instrucción Cuatro, a cargo del juez Miguel Ángel Faria, y en una causa que se investiga como robo calificado.



El asalto ocurrió cerca de las 2 de este lunes de Reyes, cuando el grupo de delincuentes golpeó la puerta de la casa ubicada sobre la calle Rivadavia, en Apóstoles, ciudad ubicada al Sur de la provincia de Misiones.



Según el relato de la víctima, los sospechosos fingieron ser integrantes de una fuerza de seguridad para realizar un allanamiento en su propiedad, pero todo era una treta. Una vez dentro del domicilio, rápidamente se colocaron pasamontañas y mostraron sus armas para amenazarla.



Luego, intimidaron a la víctima para que les diera el dinero que tenía en su vivienda, mientras un cómplice de la banda esperaba en la calle en un Peugeot 307 para facilitar la huida.



No bien consiguieron el botín, escaparon. Enseguida, la mujer realizó la denuncia y, entonces, la Policía de Misiones activó un operativo de búsqueda, que incluyó la emisión de alertas a fuerzas federales, como la Prefectura Naval (PNA).



Horas después, en el kilómetro 949 de la ruta provincial 4, en cercanías al acceso a la localidad de San Javier; agentes de la PNA detuvieron un Peugeot 307 que coincidía con las descripciones de la denuncia.



En el interior del vehículo, los prefectos encontraron 5 millones de pesos, una pistola calibre .14 milímetros, un aire comprimido, guantes tácticos, tres esposas, una barreta, un pasamontañas y un handy.



Todos estos elementos fueron secuestrados, y los cuatro ocupantes terminaron aprehendidos por la PNA. Posteriormente, se confirmó que tres de los arrestados son integrantes activos del Ejército Argentino, según confirmaron fuentes de la investigación a este medio.



Los soldados detenidos cumplían funciones en la Brigada de Monte XII, con base en Posadas, y en el Regimiento de Monte 9, con sede en la localidad de San Javier.



El cuarto apresado también perteneció al Ejército, pero fue dado de baja tiempo atrás, explicaron las fuentes del caso.



Un ex marino preso

Un ex infante de la Armada Argentina, identificado como Facundo Mariano Pérez (39) y que se retiró de la fuerza en 2011; fue detenido el tiempo por el área de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense en la zona de Ensenada.



El ex marino, devenido en comerciante y con una cadena de verdulerías, está acusado de amenazas agravadas y trabajo infantil en una causa a cargo del fiscal Juan Mennucci. También, le secuestraron un pequeño arsenal.



El caso se inició a partir de la denuncia de un vecino, quien reportó que en la cadena de verdulerías de la localidad de Ensenada, el dueño supuestamente captaba a menores de edad para hacerlos trabajar en condiciones denigrantes. Además, aseguró que se mostraba armado y los amenazaba.



Así, el fiscal Mennucci inició la causa, con tareas encargadas a la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas de la Policía Bonaerense, que depende del área de Delitos Complejos. Los detectives comprobaron que los menores eran sometidos al trabajo de carga y descarga de camiones durante horarios ilícitos. Y detuvieron al ex marino.