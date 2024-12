Lionel Messi le cumplió el sueño a Luck Ra: la emoción del cantante

Martes, 31 de diciembre de 2024

El artista cordobés visitó la casa del astro argentino y reveló que "nunca conoció a alguien así".





Lionel Messi disfruta de sus vacaciones en Rosario tras una intensa temporada con el Inter Miami. Como es habitual, el astro argentino regresa a su tierra natal para celebrar las fiestas y, fiel a su costumbre, recibe a quienes se acercan a saludarlo. Hace unos días, abrió las puertas de su casa a los chicos de Un poco de Ruido y a la cantante Nicki Nicole. Este sábado, fue el turno de otra estrella en ascenso como Luck Ra.



El artista del momento compartió el encuentro en sus redes sociales con un posteo en su cuenta personal de Instagram. El cordobés subió una foto junto a La Pulga y expresó su admiración con una emotiva frase: "Nunca he conocido a alguien así".



Aún perplejo por la experiencia vivida en la casa del capitán de la selección argentina, el cantante compartió en su historia la misma imagen, pero con palabras que reflejaron su emoción: "No me despierten de este sueño, por favor".



El músico de 25 años viene de sorprender a sus fanáticos con una canción antes de que finalice el 2024. La BZRP Music Sessions #61, colaboración entre Luck Ra y Bizarrap, alcanzó rápidamente el primer puesto en Tendencias de música en la plataforma YouTube pocas horas después de su lanzamiento este viernes por la noche. El videoclip ya acumula más de un millón y medio de reproducciones (va en ascenso), consolidando el éxito inicial de esta nueva entrega en la serie de sesiones producidas por el compositor argentino.



En una entrevista exclusiva con Infobae en abril de este año, Luck Ra expresó su sorpresa al enterarse de que estaba en la playlist de Spotify de Messi: "¡Eso sí es muy guaso! No me acuerdo cuándo fue que salió lo de Messi, pero algo hice para festejar. Siempre busco alguna razón para celebrar".



El jugador del Inter Miami aprovecha sus vacaciones para recargar energías antes de comenzar una nueva temporada en Estados Unidos. Recientemente, la Major League Soccer (MLS) confirmó el calendario de la temporada regular 2025. Además, el conjunto rosa ya conoce los partidos amistosos que disputará durante la pretemporada.



El equipo de Orlando se enfrentará al América de México el próximo 18 de enero de 2025 en un amistoso que se disputará en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Este encuentro marcará el debut de Javier Mascherano como director técnico del equipo de la Florida y será la primera vez en la historia que ambos elencos se enfrenten. Además, representará la primera ocasión en la que Messi jugará en la denominada "Ciudad del Pecado".



El Inter Miami iniciará su participación en la Concacaf Champions Cup 2025 el martes 18 de febrero, enfrentándose al Sporting Kansas City por el partido de ida de los 16avos de final en lo que será el primer cotejo oficial. Una semana después, el martes 25, jugarán el encuentro de vuelta en Miami.



Por otra parte, en el torneo local, el equipo de Fort Lauderdale, vigente campeón del Supporters’ Shield, disputará el partido inaugural de la temporada de la MLS el 22 de febrero contra el New York City FC en el Chase Center.