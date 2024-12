Muerte de Liam Payne: procesaron a cinco acusados de facilitarle las drogas que lo mataron

Martes, 31 de diciembre de 2024



Además, la jueza Laura Graciela Bruniard dictaminó que dos de los imputados tengan la prisión preventiva.



Los cinco acusados por la muerte del ex cantante de One Direction Liam Payne en un hotel del barrio porteño de Palermo fueron procesados y a dos de ellos la jueza Laura Graciela Bruniard les dictaminó la prisión preventiva.



Braian Paiz, el ex camarero, y Ezequiel Pereyra, empleado del hotel CasaSur, fueron procesados por el delito de suministro de estupefacientes a título oneroso y se les otorgó la prisión preventiva. A su vez, un embargo de $5 millones.



Mientras que, el empresario y amigo de Payne, Rogelio Nores, la jueza le concedió el procesamiento por homicidio culposo, más un embargo de $50 millones. Se suma además, la prohibición de salir del país.



Los otros dos acusados, Gilda Martín, gerenta del hotel, y Esteban Grassi, encargado del lugar, también quedaron procesados por el mismo delito que Nores, homicidio culposo.



Para la Justicia, Paiz y Pereyre le facilitaron drogas al ex cantante, mientras que su amigo Nores lo abandonó durante su estadía en la Argentina.



En la autopsia se comprobó que Payne tenía en su cuerpo un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado, lo que cual provocó que el joven no esté "plenamente consciente o atravesaba un estado de disminución notoria o abolición de la consciencia al momento de la caída".