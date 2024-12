Las promesas incumplidas y los desafíos económicos marcan el fin de año de Lula

Lunes, 30 de diciembre de 2024

El presidente brasileño culmina su segundo año de mandato con logros en política social pero reveses en temas ambientales, seguridad y salud pública. La inflación y la devaluación del real se perfilan como los grandes desafíos para 2025

Este 2024 llega a su fin y también terminan los dos primeros años de los cuatro del tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil. Como siempre, la conclusión de cada año es un momento para hacer balance y nuevas promesas para el año venidero, y esto también se vale para Lula. Según una encuesta de PoderData realizada a mediados de diciembre, el 48% de los brasileños rechaza su gobierno, la tasa más alta desde el inicio de su mandato, mientras que sólo el 45% lo aprueba.



Lula ha conseguido mantener algunas de sus promesas de la campaña electoral de 2022, como la política de aumento del salario mínimo por encima de la inflación, la ampliación del subsidio Bolsa Familia para los más pobres y una nueva reforma fiscal. Pero esto, evidentemente, no fue suficiente para eliminar la decepción pública y la controversia sobre otras cuestiones que también ocupaban un lugar destacado en su agenda política al inicio de su mandato.



De sus promesas electorales, Lula no ha logrado hasta ahora poner en marcha una nueva ley de trabajo, ni acabar con el llamado orçamento secreto, creado en el gobierno de Jair Bolsonaro, es decir, fondos entregados por el ejecutivo al Congreso, pero no sujetos a rendición de cuentas y, por lo tanto, utilizados principalmente para obtener la aprobación de los parlamentarios en cuestiones que interesan al gobierno. Hasta ahora, Lula ha fracasado incluso en la tan prometida deforestación cero.