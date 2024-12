Concejos para recuperarse del malestar general entre fiestas

Jueves, 26 de diciembre de 2024





Los excesos en la comida y bebidas alcohólicas pueden dejar a más de uno sintiéndose agotado al día siguiente, en especial luego de las fiestas de fin de año.





Cinco consejos para recuperarse de una resaca



1. Hidratarte bien





El alcohol provoca deshidratación, por lo que es esencial reponer líquidos. Bebe mucha agua durante todo el día para recuperar los niveles de hidratación perdidos. También puedes optar por bebidas con electrolitos, como bebidas deportivas o sueros orales, para ayudar a reponer los minerales y sales que el alcohol ha eliminado.



2. Comer alimentos ricos en nutrientes





El alcohol puede afectar los niveles de azúcar en sangre y los nutrientes esenciales. Comer alimentos fáciles de digerir, como frutas (plátanos, manzanas), sopas o caldos, puede ayudar a restaurar los nutrientes perdidos. Los carbohidratos complejos y las proteínas también son buenos para equilibrar los niveles de energía. Evita comidas grasosas, ya que pueden ser difíciles de digerir cuando estás con resaca.



3. Descansar lo suficiente





Tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse, así que trata de dormir más. El descanso adecuado es clave para que el cuerpo repare los daños causados por el alcohol. Si puedes, trata de dormir más horas de lo habitual, ya que el sueño ayuda a que el sistema se recupere y te sientas mejor.



4. Tomar analgésicos con precaución





Si tienes dolor de cabeza o dolores musculares, un analgésico como el paracetamol o el ibuprofeno puede aliviar esos síntomas. Sin embargo, ten cuidado con el paracetamol, ya que el alcohol puede sobrecargar el hígado, y tomarlo en combinación con alcohol puede ser dañino. Si tienes dudas, lo mejor es optar por el ibuprofeno y evitar el exceso de medicación.



5. Tomar vitaminas y suplementos





Los suplementos de vitaminas del complejo B (especialmente B1, B6 y B12) y vitamina C pueden ayudar a restablecer los niveles de energía y mejorar tu bienestar general. El alcohol agota las vitaminas esenciales, por lo que restaurarlas puede acelerar tu recuperación. Algunas personas también encuentran útil tomar magnesio para aliviar los calambres y la fatiga muscular.



Bonus: Evita consumir más alcohol (el "hair of the dog") como método para aliviar la resaca. Si bien puede dar un alivio temporal, en realidad solo prolonga los efectos de la resaca a largo plazo.



Recuerda que la mejor manera de evitar la resaca es beber con moderación y alternar las bebidas alcohólicas con agua durante la noche.