El Papa Francisco pidió por la paz y volvió a referirse a Medio Oriente

Jueves, 26 de diciembre de 2024

"Que cese el fuego y se liberen los rehenes", afirmó en su mensaje en la plaza de San Pedro ante unas 30.000 personas.





Durante la celebración del día de Navidad, el papa Francisco pidió silenciar las armas en Medio Oriente. Denunció la situación humanitaria "gravísima" en Gaza. "Que cese el fuego y se liberen los rehenes", afirmó. Además, instó a las autoridades políticas de Haití, Venezuela, Colombia y Nicaragua a encontrar soluciones para promover la armonía social.



Esta mañana, en su mensaje de Navidad, el papa Francisco pidió que callen las armas en Ucrania y se "tenga la audacia de abrir negociaciones para una paz justa" y que en Gaza "cese el fuego, que se liberen los rehenes y se ayude a la población extenuada por el hambre y la guerra".



En la plaza de San Pedro ante 30.000 personas



Francisco recordó los conflictos y los problemas en el mundo, antes de impartir la bendición ‘Urbi et Orbi’ ante una plaza de San Pedro a la que acudieron unas 30.000 personas. "Que callen las armas en la martirizada Ucrania. Que se tenga la audacia de abrir la puerta a las negociaciones y a los gestos de diálogo y de encuentro, para llegar a una paz justa y duradera", señaló.



"Que callen las armas en Oriente Medio. Con los ojos fijos en la cuna de Belén, dirijo mi pensamiento a las comunidades cristianas de Israel y Palestina, en particular a Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima. "Que cese el fuego, que se liberen los rehenes y se ayude a la población extenuada por el hambre y la guerra", agregó.



La reconciliación nacional en Libia



Además, el Sumo Pontífice dijo que lleva "en el corazón también a la comunidad cristiana del Líbano, sobre todo del sur, y a la de Siria, en este momento tan delicado" y animó a buscar soluciones que permitan la reconciliación nacional en Libia. "Que se abran las puertas del diálogo y de la paz en toda la región, lacerada por el conflicto", añadió y también recordó los conflictos en Myanmar o en Sudán, entre otros.



La máxima autoridad de la iglesia también pidió a las autoridades políticas soluciones para promover la armonía social en todo el continente americano y en particular en Haití, Venezuela, Colombia y Nicaragua.



"Que el Niño Jesús inspire a las autoridades políticas y a todas las personas de buena voluntad del continente americano, con el fin de encontrar lo antes posible soluciones eficaces en la verdad y la justicia, para promover la armonía social, en particular en Haití, Venezuela, Colombia y Nicaragua", remarcó.



"Que se trabaje, especialmente durante este Año jubilar, para edificar el bien común y redescubrir la dignidad de cada persona, superando las divisiones políticas", insistió.