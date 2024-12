El desafiante mensaje de Gabriel Boric a Javier Milei

Viernes, 20 de diciembre de 2024



"Los presidentes pasamos, pero los pueblos quedan", aconseja el presidente de Chile a su par argentino. Aclaró que "con adjetivos ni insultos hacia el presidente de Argentina, como él acostumbra".



El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha pedido este jueves "un poco más de humildad" a su homólogo de Argentina, Javier Milei, después de que la tensión entre ambos aumentara cuando el ministro de Economía de Argentina tildara al mandatario chileno como "un comunista que está por hundir el país".



"Le quiero decir a Milei que yo soy presidente de Chile, y Argentina para mí y para todos nuestros compatriotas es un país hermano. Que la cordillera que nos funda, que los 5.000 kilómetros de frontera que compartimos van a seguir allí cuando usted y yo nos vayamos. Hay que tener un poquito más de humildad porque nosotros, los presidentes, pasamos, pero las instituciones y los pueblos quedan", ha declarado.



Boric, que ha hecho estos comentarios durante una gira por la región de Ñuble, ha zanjado el tema manifestando que no se va a referir "con adjetivos ni insultos hacia el presidente de Argentina, como él está acostumbrado a hacerlo". "Prefiero hablar en positivo", ha concluido.



Posteriormente, la portavoz del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, ha respaldado a Boric, considerando que "ha sido claro". "No caeremos en provocaciones ni en descalificaciones, y esperamos que ningún miembro de nuestro territorio lo haga. Nuestra responsabilidad es con el bienestar de nuestros pueblos, no con cálculos políticos", ha expresado.



Durante la jornada, Milei compartió en su cuenta de la red social X una publicación que respaldaba las declaraciones del ministro de Economía argentino, Luis Caputo, que calificó en la víspera a Boric de "un comunista que está por hundir el país", razón por la que el Ministerio de Exteriores chileno entregó una nota de protesta al embajador de Argentina en Santiago de Chile.