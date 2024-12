Elon Musk promete destronar a Gmail con un nuevo servicio

Viernes, 20 de diciembre de 2024



El magnate sudafricano planea lanzar Xmail, su propia plataforma de mensajería electrónica.



Elon Musk no para y en su afán por conquistar el mundo de la tecnología ha anunciado que quiere competir con Gmail lanzando su propio servicio de correo electrónico. Se trata de Xmail, que si bien no tiene fecha de lanzamiento, el magnate ya ha comunicado que promete destronar a los otros servicios ya existentes.



Si bien no han trascendido muchas precisiones al respecto, se sabe que podría haber una dirección de correo electrónico que vaya en texto plano a una bandeja de entrada similar a los mensajes directos. De esta manera, dejaría de funcionar un sistema que a veces se torna algo incómodo para muchos usuarios, que son los hilos de mails que se forman por las respuestas. Vendría ser una especie de fusión entre los mails como se conocen y los mensajes directos.



En este sentido, X Mail deberá competir con Gmail, asentado como el líder del rubro, pero también contra compañías como Microsoft y con Outlook. Ambas plataformas acumulan millones de usuarios y ofrecen todo un ecosistema de productos alrededor de la cuenta de correo.



Recientemente, Elon Musk ha estado en el foco de las tendencias en las redes debido a su decisión de extender el uso de Grok, la inteligencia artificial de X, a todos los usuarios. Cabe recordar que antes esta función era únicamente para cuentas premium. Esta IA permite crear imágenes personalizadas e hiperrealistas.