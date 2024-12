El automóvil utilizado en asalto fatal fue robado en Buenos Aires

Viernes, 20 de diciembre de 2024

El Peugeot 208 fue encontrado calcinado en la costa del río Paraná. Es el vehículo empleado por los tres delincuentes que el miércoles entraron con armas a una casa de Moreno al 1100. Detalles dramáticos de los momentos previos a la muerte del dueño.



El automóvil utilizado por una banda de malvivientes para asaltar una casa en el centro de Corrientes, ocasión en la que murió el dueño del domicilio, fue sustraído en Buenos Aires. Se trata de un Peugeot 208 gris plomo al que la Policía encontró calcinado en la costa del río Paraná, en la zona sur de la ciudad.



La destrucción fue ocasionada por el grupo de asaltantes con la finalidad de borrar todo tipo de huellas y elementos que sirvieran para identificarlos o comprometerlos en el delito cometido el miércoles a la noche.



La muerte de Julio Manuel Seoane Riera, un comerciante de 61 años, provocó una gran conmoción social por las características del ilícito que sufrió junto a su esposa y una joven, ocasional visitante de la vivienda que la pareja habitaba en calle Mariano Moreno al 1100, entre Mendoza y San Juan del barrio Centro.



Ayer, autoridades policiales se encargaron de sostener que el fallecimiento de Seoane Riera no fue a raíz de un impacto de bala como trascendió en una primera hipótesis. El hombre, en cambio, perdió la vida, aparentemente, debido a un infarto a raíz de un pico de tensión ligado a la secuencia criminal.



El sexagenario se enfrentó en lucha con los intrusos cuando vio que su concubina, de 58 años, era sujetada del cabello, golpeada e incluso amenazada con un arma de fuego.



Después de un breve enfrentamiento, los dos delincuentes abandonaron la casa, el dueño cerró la puerta delantera y segundos después cayó desplomado mientras sufría un presunto paro cardíaco, revelaron fuentes de la pesquisa.



Para las autoridades no cabe dudas de que el saldo trágico tiene directa relación con el asalto fallido. Así lo demuestra la carátula inicial de la causa con intervención judicial. El ilícito cometido fue una "tentativa de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y el resultado de muerte".



La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas a cargo de Raúl Pasetto trabajaba en forma coordinada con la Comisaría Primera, Dirección de Investigación Criminal, Dirección General de Investigación de Delitos Complejos y Delitos Informáticos y la Unidad Especial Antiarrebatos.



Hasta la noche del jueves no había detenidos. Sin embargo, el hallazgo del automóvil, más testimoniales de testigos y otras evidencias, hace que los efectivos posen sus sospechas en la figura de hampones con extenso prontuario en Corrientes.