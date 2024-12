Murió joven que chocó contra un camión y su familia dañó el hospital Viernes, 20 de diciembre de 2024 Un desenlace inesperado en torno a un accidente vial que parecía no haber tenido mayores consecuencias para Lucas Gabriel Silva, el joven de 32 años que el domingo a la madrugada estrelló su Renault Megane contra un camión estacionado.

Su familia acusó a los profesionales del centro de salud que durante su internación no le habrían practicado ningún estudio de alta complejidad. Tras conocer su deceso, provocaron destrozos en el hospital Sussini. El siniestro ocurrió el domingo a la madrugada y desde entonces, Silva estuvo internado. Allegados dicen que incluso charlaba, estaba lúcido. La familia acusa al hospital de no practicarle estudios de alta complejidad. Luego de conocerse el fallecimiento de Silva el miércoles por la tarde, sus allegados arremetieron contra el hospital, provocando serios destrozos.



Tras estos eventos, el Ministerio de Salud emitió un comunicado, en el que dejan claro que Silva "ingresó en estado grave, presentando politraumatismos severos, contusión torácica y pulmones colapsados. El paciente recibió la atención médica correspondiente desde su ingreso a Emergencias y posteriormente en la Unidad de Terapia Intensiva", señala el texto publicado que además aclara que los días previos al fallecimiento, la familia de Silva ya había generado disturbios. Cabe señalar que la Justicia abrió una causa penal luego de hallar un arma de fuego y drogas en el auto siniestrado.