Negó una salida planeada de Siria y calificó a los nuevos líderes de “terroristas” Lunes, 16 de diciembre de 2024 El dictador derrocado dijo que no tenía planes de abandonar el país tras la caída de Damasco hace una semana, pero el ejército ruso lo evacuó cuando su base en el oeste del país fue atacada “A medida que las fuerzas terroristas se infiltraban en Damasco, me trasladé a Latakia en coordinación con nuestros aliados rusos para supervisar las operaciones de combate”, dijo el comunicado, añadiendo que llegó a la base de Hmeimim esa mañana.



“A medida que la situación sobre el terreno en la zona seguía deteriorándose, la propia base militar rusa se vio sometida a un ataque intensificado por ataques de drones”, agregó, y “Moscú pidió que el mando de la base organizara una evacuación inmediata a Rusia en la noche” del 8 de diciembre.



“En ningún momento durante estos acontecimientos me planteé dimitir o buscar refugio ni ninguna persona o partido me hizo tal propuesta”, dijo Assad en el texto en inglés de su declaración. “El único curso de acción era seguir luchando contra la embestida terrorista”.



Con todo, añadió, “cuando el Estado cae en manos de los terroristas, cualquier cargo pierde sentido”.