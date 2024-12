El iceberg más grande del mundo se desprendió de la Antártida y navega a la deriva por el océano

Lunes, 16 de diciembre de 2024



El enorme coloso de hielo llamado A23a está en movimiento tras décadas encallado en el fondo marino. Ahora se soltó del vórtice oceánico donde se encontraba y los investigadores creen que se dirige hacia el Atlántico Sur





A23a es un remanente del iceberg A23, que se desprendió en 1986 de la plataforma de hielo Filchner en la Antártida. Este iceberg inicial se fragmentó en tres partes, y el bloque A23a es el más grande. Durante más de tres décadas, permaneció encerrado en el lecho marino del Mar de Weddell, donde sus placas de hielo, de hasta 400 metros de espesor, resistieron los embates del tiempo.



En 2020, inició su lento movimiento hacia el norte, pero no fue hasta 2023 cuando logró liberarse del vórtice oceánico conocido como Columna de Taylor, que lo mantenía girando sobre sí mismo.



“El viaje del iceberg estuvo marcado por acontecimientos científicos intrigantes. Durante meses, el iceberg estuvo atrapado en una columna de Taylor, un fenómeno oceanográfico en el que el agua que gira sobre un monte submarino atrapa los objetos en su lugar. Esta dinámica hizo que el A23a girara en un punto, retrasando su rápida deriva hacia el norte”, señaló el instituto polar británico en un comunicado.



Ruiz explicó que el iceberg se desprendió de la plataforma antártica hace aproximadamente 30 años y desde entonces permaneció encallado en un área específica. Este fenómeno ocurrió debido a que, mientras no pierde volumen por derretimiento, el témpano no puede liberarse del anclaje que lo mantiene encallado.



En este caso, al estar anclado, el témpano giraba en torno a su punto de encallamiento, similar a lo que sucede cuando un barco toca fondo en aguas poco profundas. “Este comportamiento es parte del ciclo natural de vida de los témpanos, que suelen permanecer encallados por un tiempo antes de ser movilizados por las corrientes subantarticas hacia áreas más meridionales. Eventualmente, un témpano de este tipo podría acercarse más a Sudamérica”, señaló a Infobae el glaciólogo e investigador del Conicet.