Corrientes Capital

Rechazan pedido de detención en caso de siniestro vial donde murió un niño de Goya Jueves, 12 de diciembre de 2024

El juez Darío Alejandro Ortiz resolvió no hacer lugar al pedido de detención, señalando que el requerimiento fiscal no cumplía con los requisitos legales establecidos en el Código Procesal Penal.

En una Resolución emitida el 11 de diciembre de 2024, el juez de Garantías de Goya, doctor Darío Alejandro Ortíz, rechazó el pedido de detención de un conductor implicado en un accidente de tránsito en el que falleció un menor de 12 años. El magistrado dispuso en su lugar medidas menos gravosas, argumentando la insuficiencia de los fundamentos presentados por la Fiscalía para justificar la privación de libertad.



En este caso, indicó que la Fiscalía no aportó pruebas de conductas concretas del imputado que denoten intentos de obstaculización. "La gravedad del hecho no puede, por sí sola, justificar la medida de coerción solicitada", destacó en su resolución.



Medidas alternativas



En lugar de la detención, el juez impuso una serie de restricciones al sospechado. Esto es; Constituir domicilio en Goya, con prohibición de salir de la ciudad sin autorización fiscal, presentarse semanalmente ante la fiscalía y mantener una prohibición de acercamiento y contacto con los testigos del caso.



Asimismo, estableció un plazo de diez días para que la Fiscalía formalice la imputación, bajo apercibimiento de dejar sin efecto las medidas de coerción.



F undamentos legales



El juez citó el artículo 226 del Código Procesal Penal, que permite disponer medidas menos gravosas en casos donde la detención no sea estrictamente necesaria. Además, enfatizó que las restricciones impuestas resultan "suficientes para garantizar el avance de la investigación sin vulnerar derechos fundamentales del imputado".