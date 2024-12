Al requisar una casa, descubren actividades de narcomenudeo

Miércoles, 11 de diciembre de 2024



Incautaron dos trozos de cocaína y dosis listas para la comercialización. Una menor de edad se hallaba en la vivienda y quedó demorada.

Siguiendo una investigación por el robo de una planta de marihuana cultivada con autorización para uso medicinal, se realizaron tres allanamientos No hallaron elementos de interés para la causa, pero en una de las viviendas descubrieron que se dedicaban al narcomenudeo, uno de los eslabones de recaudación del narcotráfico. Incautaron 2 trozos de cocaína y 24 dosis listas para la venta. La droga pesó casi 100 gramos. Una menor de edad que se hallaba en la casa quedó demorada en la comisaría 16.ª.



La diligencia judicial se cumplió en una finca situada en la avenida Raúl Alfonsín al 6400 del barrio Cremonte, lindante al de la UNNE y el predio de la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines (Eragia) desde donde se denunció el hurto de una planta de cannabis de uso medicinal.



Ante el hallazgo de la droga se dio intervención al personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado que analizó y confirmó que se trataba de cocaína.



La investigación con la intervención de la Unidad Fiscal de turno estuvo a cargo de la comisaría 16.ª que contó con la colaboración del PAR. Al revisar videos de cámaras de seguridad se obtuvo información importante que orientó hacia una pista y derivó en el allanamiento de tres inmuebles lindantes.



Si bien no se encontró lo que se buscaba se puso al descubierto que en una de las casas vendían estupefacientes. Al momento de la inspección policial solamente se encontraba en el inmueble una chica, menor de edad, que quedó a disposición de la Justicia.



En los otros domicilios no encontraron elementos de interés para la causa que se investiga. Pero tres adultos, uno con antecedentes penales, también fueron conducidos a una dependencia policial.



Además de la droga incautaron $ 50.120, recortes de polietileno para armar las dosis, cinco celulares y una balanza, entre otros elementos para armar las raciones destinadas a la comercialización.