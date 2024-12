Murió atropellada por una camioneta mientras tomaba sol en una playa paradisíaca

El trágico accidente se dio mientras la víctima, de 64 años, estaba de vacaciones junto a su esposo.



Una turista alemana murió en un inusual accidente mientras tomaba sol en una playa de las Islas Canarias. Fue atropellada por un hombre que conducía una camioneta de repartos. El trágico accidente se dio mientras el marido nadaba dentro del mar y ambos disfrutaban de sus vacaciones.



Si bien todavía no se reveló la identidad de la mujer, se supo que tenía 64 años y estaba alojada junto a su esposo en el lujoso resort Playa del Inglés, en la Isla Gran Canaria, España.



La mujer dormía en la playa cerca de El Veril cuando una de las ruedas de la 4x4 le aplastó el pecho. El conductor de la camioneta continuó su camino y cuando fue alcanzado por la policía dijo que no se había dado cuenta de lo que había ocurrido. "No la vi, no me percaté, no la vi", dijo el hombre cuando le preguntaron por el hecho.



El hombre de unos 50 años hacía repartos para los kioscos y bares de la playa desde hacía décadas, por lo que conocía bien los horarios en el lugar. La circulación de camiones estaba permitida de 8 a 11 de la mañana, fuera de ese horario solo se permite la entrada de patrulleros y ambulancias por los caminos habilitados.



"El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 del mediodía en Playa del Inglés, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana", dijo un portavoz de los servicios de emergencia locales. Y agregaron: "Se confirmó su muerte después de que los socorristas de la playa acudieran con la asistencia médica inicial. La policía acudió al lugar junto con los paramédicos".