Lula da Silva fue operado de urgencia por una hemorragia en el cerebro

Martes, 10 de diciembre de 2024

Se sometió a un examen tras sentir dolores de cabeza. El hospital divulgó que el presidente "se encuentra bien".



Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Sirio Libanés en San Pablo luego de haber sido trasladado desde la ciudad de Brasilia.



Su ingreso se produjo luego de que un examen médico revelara una hemorragia intracraneal derivada de un accidente doméstico ocurrido el pasado 19 de octubre, informó el establecimiento sanitario en la mañana de este martes, a través de un comunicado oficial, que fue replicado en X por la cuenta oficial de mandatario.





El mandatario fue sometido a diversas pruebas tras quejarse de molestias, lo que llevó a los médicos a detectar la complicación en su cerebro. Las autoridades brasileñas indicaron que su estado es grave, pero estable y que se encuentra bajo estricta supervisión médica.



"La resonancia magnética mostró hemorragia intracraneal, como resultado del accidente domiciliario sufrido el 19/10. Fue trasladado al Hospital Sirio-Libanés, unidad de Sao Paulo, donde se le realizó una craneotomía para drenar el hematoma", indicaron.



El presidente brasileño está consciente y recibe el tratamiento adecuado, pero no se ha precisado cuánto tiempo permanecerá en la UCI. El incidente ha generado gran preocupación en el país, mientras los ciudadanos siguen atentos a los partes médicos.



CÓMO FUE EL ACCIDENTE DOMÉSTICO DE LULA

El 19 de octubre el presidente brasileño se cayó en el baño de la residencia presidencial de La Alvorada, se golpeó e hizo una herida en la nuca. Necesitó cinco puntos de sutura y se sometió a pruebas de imagen, que se repitieron.



Según dijo el propio Lula durante una llamada telefónica con un político de su Partido de los Trabajadores, el accidente fue causado por una "tontería suya". "Fue grave, pero no afectó a partes más delicadas", afirmó.



"Me estoy cuidando porque cualquier cosa en la cabeza es muy fuerte (...) Los médicos dijeron que tengo que esperar por lo menos tres o cuatro días para saber qué daños causó el golpe", agregó en aquel momento, en la conversación con Luiz Carlos Caetano, quien difundió el contenido en sus redes sociales.



Debido a ese accidente, debió cancelar su viaje a Rusia, donde iba a participar en la cumbre de los Brics. Tampoco asistió como tenía previsto a la cumbre de Naciones Unidas sobre el clima COP29 en Bakú, la capital de Azerbaiyán.



Un mes después, el 18 y 19 de noviembre, fue anfitrión de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, donde recibió a decenas de mandatarios, entre ellos el argentino Javier Milei.