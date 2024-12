Rusia advirtió que defenderá sus bases en Siria

El vocero del Kremlin dijo que Moscú está velando por la seguridad del personal ruso en Damasco y en las unidades militares tras la caída

Peskov indicó que la “agenda oficial” del presidente no contempla una reunión con el depuesto mandatario y negó que sea obligación ar detalles sobre el posible asilo: “No, no es absolutamente necesario. No estamos obligados a hacerlo”, dijo el portavoz del Kremlin sobre si Rusia anunciaría de manera oficial la concesión de refugio a Al Assad y a su familia, como informaron este domingo las agencia rusas.



Explicó que, “desde luego, ese tipo decisiones (la concesión de asilo) no pueden adoptarse sin participación del jefe del Estado. Es una decisión que le corresponde tomar a él”.



Por último, admitió la sorpresa general del avance yihadista que dio un vuelco a la guerra: “Lo ocurrido, seguramente, sorprendió a todo el mundo, y en este caso nosotros no somos una excepción”, dijo Peskov al ser preguntado sobre la rápida pérdida de apoyo que sufrió Al Assad entre sus militares.