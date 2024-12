La Justicia señaló a Walter Maciel como el secuestrador del menor Jueves, 5 de diciembre de 2024 La magistrada a cargo de la causa agravó imputación al expolicía. Hasta ahora, Maciel sólo había sido acusado por encubrimiento pero no por sustracción. Caso Loan: la Justicia señaló a Walter Maciel como el secuestrador del menor

5 de Diciembre, 2024



El excomisario Walter Maciel fue considerado "autor material penalmente responsable del delito de presunta sustracción y ocultamiento" de Loan Peña, en la causa por la investigación de su desaparición. Así lo aseguró un fallo de la jueza del caso Cristina Pozzer Penzo



Hasta ahora, Maciel sólo había sido acusado por los fiscales por el encubrimiento de la sustracción de Loan, pero no de la sustracción misma. Sin embargo, la jueza lo indagó por ambas acusaciones en su momento.



Las prisiones preventivas de Benítez, Peña, Caillava, Pérez, Ramírez y Maciel, que ya habían sido decididas, fueron ratificadas y extendidas por el plazo máximo legal de dos años.



El excomisario Walter Maciel, apuntado como secuestrador de Loan



Maciel fue descripto como "autor material penalmente responsable del delito de presunta sustracción y ocultamiento de menor de 10 años en concurso ideal con encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y su calidad de funcionario público", aseguró el fallo de Pozzer Penzo.



El fallo también incluye un embargo de $8 millones. Por otro lado, Macarena Benítez y Camila Núñez, primas de Loan, serán citadas a declarar como testigos. Sus versiones contradictorias sobre los horarios y circunstancias del día de la desaparición han despertado sospechas.