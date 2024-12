El correntino Juan Pablo contó su dramática historia

Jueves, 5 de diciembre de 2024

El emprendedor correntino tuvo uno de los momentos más angustiantes en la casa más famosa de Argentina. Se quebró al contar la manera en que lo estafaron y también al recordar a sus mascotas a las que extraña mucho.

La casa de Gran Hermano 2024 se puso en marcha, mucho llanto en el primer día de convivencia y Juan Pablo que ya da qué hablar pero no por cruzarse con algún "hermanito", sino por los conflictos económicos que sufrió años atrás debido a una estafa en la que perdió mucho dinero y lo doloroso que fue para él separarse de sus mascotas.



En la edición de Gran Hermano del martes por la noche, Santiago Del Moro mostró a Juan Pablo llorando en el confesionario. Luego de salir de dicha cabina, el correntino se dirigió a la habitación de los hombres llorando, al ser consultado por una "hermanita" contestó: "Me agarró un ataque de angustia. Es muy difícil por las cosas que dejé", dijo sollozando.



En su cama ya recostado se le acercó Andrea quien intentó consolarlo. "Estoy bien, posta. Es que están todas mis cosas tan lejos... Sobre todo mis perros", explicando el porqué de su estado antes de mostrarle las fotos de sus perros. Luego en el resumen del video se lo puede ver todavía con lágrimas en los ojos, y Juan pablo contó a sus compañeros el motivo de su llanto: "A mí me hicieron mucho daño. Emocional y económico. Me usaron, me expusieron y me vulneraron de una manera que me hicieron sentir un pelot…. Me hicieron una estafa muy grande, me usaron porque yo tenía una posición en mi ciudad", contó Juan Pablo a sus compañeros de casa.



"Tenía un bar que era muy exitoso y estaba abriendo restaurantes. Y unos flacos, unos traders, me hicieron un laburo de muchísimo tiempo, hicieron un fondo... cuestión que nunca existió tal trader. Me expusieron ante un montón de gente y perdí todo, literal, porque todo lo que había conseguido con años de esfuerzo se derrumbó, Toqué fondo y pensé en pegarme un tiro, pero no lo hice por mis perros", recordó muy angustiado.



Liderazgo polémico

La prueba de liderazgo la ganó el uruguayo Santiago Algorta, que debió elegir también en vivo a los cuatro competidores a quienes les quitaba el derecho a votar. Su decisión no sorprendió, pero sí su soberbia reflejada en las redes sociales ya que fueron todas mujeres: Petrona, Sandra, Jenifer y Delfina.