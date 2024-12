Niña se escapó de su casa cansada de que su padrastro la golpeara Jueves, 5 de diciembre de 2024 El padrastro es de apellido Maidana y no esta detenido. Los vecinos de la menor respaldaron sus dichos y algunos indicaron a medios locales que son frecuentes los golpes. La nena cuyo nombre se preserva por razones legales, había desaparecido cerca de las 19 del martes, pero su familia recién denunció el hecho casi cuatro horas más tarde y a partir de allí la Policía se sumó a la búsqueda. Mientras tanto, familiares, amigos y allegados de la menor inundaron las redes sociales con su fotografía, ya que hasta allí no se sabía bien qué había sucedido con ella, ni dónde se podría encontrar.



Durante varias horas, los uniformados patrullaron toda la localidad y se alertó a los puestos camineros de la Policía, ante la eventualidad de que pudiera haber sido llevada por alguien fuera del pueblo.



Cerca de las 5 de la madrugada, un móvil policial fue alertado por vecinos del barrio San Antonio, sobre la presencia de la niña buscada, quien estaba durmiendo en un pasillo, al costado de algunas casas, justo enfrente de una plaza con juegos infantiles. A la vuelta de su propia casa.



Tras ser localizada, la menor fue trasladada hacia el hospital de esa localidad, ubicada a solo dos cuadras de donde estaba, en el que le realizaron varios chequeos para determinar inicialmente si presentaba lesiones de golpes y descartar cualquier tipo de otro abuso, reciente o antiguo, indicaron fuentes del caso.



Pero lo dramático fue que la niña habría justificado su fuga porque estaba "cansada de ser golpeada por su padrastro, un sujeto de apellido Maidana". Los vecinos de la menor respaldaron sus dichos y algunos indicaron a medios locales que son frecuentes los golpes. Por ahora el sujeto no está detenido.