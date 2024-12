Gran Hermano 2024: un empresario correntino ingresó anoche

Martes, 3 de diciembre de 2024





En la noche de este lunes, arrancó el certamen de convivencia de Telefe. Entre los 24 participantes, hay un correntino, es arquitecto, empresario pero dijo que lo que busca es ser actor.

En la noche de ayer, comenzó Gran Hermano 2024. En vivo, y por el estudio de Telefe, se conocieron los 24 participantes del reality. Luego que Santiago del Moro presentó el programa, con una tribuna repleta de fanáticos, entre los que se encontraron los exGran Hermano, dio paso a la presentación de los jugadores. Uno de ellos es JUAN PABLO DE VIGILI.



"Vengo de la ciudad de Corrientes. Soy arquitecto y un emprendedor nato. Me gusta competir. Soy buena onda, trato de manejar el enojo y por eso empecé a meditar. Siempre quise ser actor, mi viejo me dijo que eso era un hobby y crecí con eso y me fui creyendo que tenía que ser un empresario. Pero me empecé a escuchar a mí mismo y a eso vine, a demostrarle al resto y a demostrarme a mí que puedo ser lo que quiero", aseguró.