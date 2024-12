Baleó a su padre en una discusión familiar

El hombre recibió un disparo en una pierna. Está fuera de peligro. La policía secuestró cuchillos, armas de fuego y municiones.

Un hombre fue baleado por su hijo en una pierna. Se encuentra fuera de peligro. Alertada la policía por la situación, acudieron efectivos de la comisaría local y secuestraron cuchillos, armas de fuego y municiones.



No trascendieron los motivos que desataron la discusión.



La investigación preliminar estableció que en un domicilio de la localidad de Palmar Grande, en el departamento General Paz, se juntaron integrantes de una familia y, por motivos que no trascendieron a la prensa, se produjo una discusión seguida de una pelea a puñetazos y patadas. En medio de los estados alterados se produjeron disparos de arma de fuego.



Un muchacho hirió a su padre en una pierna por lo que entre la conmoción y las corridas lo asistieron y lo llevaron al hospital local. Después de recibir los primeros auxilios lo derivaron a un centro de salud de mayor complejidad.



Intervención policial

Mientras asistían al herido en el hospital, una comisión policial se trasladó al domicilio donde se produjo el lío.



Secuestraron 9 vainas servidas de cartuchos calibre 16 en tanto que en otra vivienda de otros parientes encontraron y secuestraron cartuchos de diferentes calibres, vainas servidas, armas blancas y una escopeta calibre 16.



Durante la requisa de los inmuebles no hallaron el arma que se utilizó para herir la pierna del hombre. Es un revólver calibre 38. El hijo se encuentra demorado y a disposición de la Unidad Fiscal de turno. Probablemente descartó el arma en algún lugar cercano.



Se inició la recepción de la declaración testimonial.