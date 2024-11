Dos nuevos sospechosos que podrían ser detenidos por desaparecer a LOAN

Viernes, 29 de noviembre de 2024



Ignacio González Prieto reveló que sería inminente la detención de un hombre y una mujer involucrados en la desaparición del menor.

El periodista Ignacio González Prieto contó en el programa Mediodía Noticias que hay dos nuevos sospechosos en el caso Loan que podrían ser detenidos.



El columnista arrancó el noticiero al recordar que "se cumplen cinco meses de la desaparición y rapto de Loan Peña en la provincia de Corrientes".



"La Justicia incorporó a dos nuevos sospechosos. Y además, se pidió el procesamiento de todos los detenidos", adelantó Ignacio..



González Prieto amplió luego que "se han incorporado a la causa dos nuevas personas que estaban mencionados en el expediente y que ahora uno se pregunta qué rol pueden haber cumplido en todo lo que ocurrió".



QUIÉNES SON LOS DOS NUEVOS SOSPECHOSOS DEL CASO LOAN QUE SERÍAN DETENIDOS



El columnista resaltó que "recuerden que el tío contó que se habían movido en horarios clave en una moto, que habían realizado una búsqueda por un campo, que él se había cambiado la ropa".



"Bueno, la persona que lo acompañaba es este hombre, Cristian Agustín Gutiérrez, y que ahora los fiscales le piden a la jueza que lo indague", aseguró Ignacio.



Gonzaléz Prieto señaló "también a Macarena Peña, la hija de Laudelina y prima de Loan, que es la que tuvo en todo momento en su teléfono celular fotografías del niño y de momentos claves".



"En las últimas horas pasó algo que se esperaba. La opinión de los fiscales, tanto del fiscal federal de Goya, el doctor Mariano de Guzmán, como también de los fiscales de la PROTEX, que pertenece al gobierno nacional, Alejandro Magnano y Marcelo Colombo", explicó el columnista.



El periodista contó que "resolvieron fue lo siguiente: Pedir los procesamientos, la prisión preventiva, el sostenimiento de la prueba y llevarlos a juicio a todos los detenidos que ustedes ya conocen".



La Justicia detuvo a Laudelina Peña, su pareja Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, el ex marino Carlos Guido Pérez y la por entonces funcionaria municipal María Victoria Caillava. Además, el comisario del pueblo Walter Maciel está preso por desviar la investigación de la desaparición.



"Lo que dicen los fiscales en su dictamen, que lo escriben, todos ellos están acusados de sustracción y ocultamiento de Loan Peña. ¿Los fiscales hablan de un homicidio? No. ¿Los fiscales hablan de trata de personas? No. ¿Los fiscales hablan de pedofilia? No", enumeró Ignacio.



González Prieto reveló que "los fiscales hablan de procesamiento por sustracción, es decir, sacarlo de la órbita de control del papá que estaba en el almuerzo, y de ocultarlo. Todos los ocho están en distintas cárceles federales y tienen un pacto de silencio y nadie habla, nadie dice nada".



"Los fiscales hablan de rapto, de desaparición y de un posible homicidio", cerró el periodista.



"Cristian Agustín Gutiérrez, amigo del tío de Loan, Antonio Benítez, que es la última persona que lo vio", señaló el periodista.