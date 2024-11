Principio de incendio en un pensionado en pleno centro solo dejó daños materiales Viernes, 29 de noviembre de 2024 Una joven que vive en el segundo piso de una pensión alertó sobre el principio de incendio en el sector del baño de su departamento por un calefón eléctrico. Dos dotaciones estuvieron presentes pero fue inmediatamente sofocado. No hubo lesionados.

El hecho ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana en un departamento ubicado por Salta 977 casi calle Yrigoyen. Al lugar llegaron dos dotaciones de bomberos y el foco ígneo fue rápidamente controlado. En diálogo con el bombero Martín Barrios informó "fue un principio de incendio pero nada muy grave", afirmó. Asimismo en declaraciones radiales, el Jefe de Bomberos Voluntarios de Corrientes Capital, Daniel Bertolero sostuvo "a las 6:35 recibimos el llamado por un incendio de un departamento. Se presentó una dotación de la Policía y una de Voluntarios".



Sobre las causas Bertolero detalló "se trató de un cortocircuito de un calefón eléctrico y las chispas alcanzaron un lavarropas que terminó consumido por el fuego pero afortunadamente no hubo lesionados".



"Es un departamento de dos pisos. Fue todo rápidamente controlado", dijo en declaraciones a este medio el bombero barrios. Asimismo señaló que no hubo que asistir a nadie, "solo vive una chica y ella salió tras avisar a la Policía".



