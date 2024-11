Un enjambre de abejas atacó a un hombre en la plaza 25 de Mayo

Viernes, 29 de noviembre de 2024

Un hombre de 38 años fue atacado por un enjambre de abejas en medio de la plaza 25 de Mayo, a metros de las principales oficinas estatales de Corrientes. Estaba sentado en uno de las bancos y debió ser asistido de forma inmediata por la Unidad del 10



Esta mañana un hombre que se encontraba sentado en un banco de la Plaza 25 de Mayo fue atacado por un enjambre de abejas.



"Estaba esperando a mi señora y cuando me di cuenta me llegó uno (por las abejas) y se pusieron en mi cabeza. Me picaron por todos lados", dijo Francisco Jaime de 38 años.



La víctima de los insectos fue asistida de forma inmediata por la Unidad del 107.