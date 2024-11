Caso María Cash: contundentes revelaciones del fiscal sobre el camionero detenido Jueves, 28 de noviembre de 2024

Para el investigador Eduardo Villalba, no hay dudas de que el camionero detenido asesinó a María Cash en Salta en el año 2011.

El fiscal que investiga la desaparición de María Cash, la joven que fue por última vez el 8 de julio de 2011 en la provincia de Salta, afirmó que el camionero Héctor Romero, el único detenido e imputado por homicidio este miércoles, "le quitó la vida" y "actuó solo".



Eduardo Villalba consideró en declaraciones a la prensa: "A nuestra manera de ver, desde el trayecto hasta Joaquín V. González, por circunstancias que habrá que esclarecer, le quitó la vida a María e hizo desaparecer el cuerpo".



En este sentido, el funcionario judicial consideró que podría haber más involucrados en el crimen y que se realizarán más rastrillajes en zonas específicas. Mientras, destacó la investigación "profesional", en la que hay "intervenciones telefónicas".



"Me llama la atención el silencio del entorno de Romero. Me estoy refiriendo a los empleadores, a las personas que sabían que hacían ese viaje", señaló.



Al mismo tiempo, el fiscal remarcó que desde la Justicia "siempre estuvieron en contacto con la familia de la joven" y que "trataron de contener la angustia de la madre y los hermanos".



Héctor Romero, una vez detenido, fue imputado por homicidio calificado por alevosía y le dictaron prisión preventiva por su presunta participación en la desaparición de la diseñadora.



Este miércoles, en una audiencia que se extendió por dos horas, la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, formalizó la acusación requerida por el fiscal Villalba.



El camionero declaró que es inocente y negó los cargos en su contra, mientras que, a medida que eran enumeradas las contradicciones, el hombre converso con su abogado, quien pidió un cuarto intermedio y anunció que su cliente cambió su decisión de no prestar testimonio, por lo que respondió las pruebas dadas a conocer.